Reinaldo Lourenço se inspira em mulher motoqueira em desfile na SPFW

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste inverno, a feminilidade pela qual Reinaldo Lourenço ficou conhecido se mistura a elementos do mundo motoqueiro. Abrindo o terceiro dia da SPFW, o estilista combinou calças de couro a camisas de seda com golas-laço e babados a jaquetas pesadas com elementos esportivos.

Do lado motoqueiro também se vê camisetas estampadas estilo "Harley Davidson", usadas com saias lápis com fenda na frente ou sob vestidos fluídos.

As botas, outro elemento de estilo recorrente nas coleções de Lourenço, percorreram bem os dois mundos, aparecendo com e sem salto, para motoqueiras ou a cliente chique da marca.

Neste desfile, as estampas geométricas ganharam destaque com cores primárias e banhos de brilho. No bloco festa, vestidos em cetim com aberturas laterais foram arrematados com nós.