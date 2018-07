Reino Unido lança aplicativo que premia estudantes que ficam longe do celular

Um novo aplicativo está sendo lançado no Reino Unido e promete tirar os jovens dos celulares. O app recompensa os estudantes pelo tempo que eles ficam longe do celular. Chamado de Hold, foi desenvolvido por três estudantes que conheceram no Copenhagen Business School e quiseram desvendar algo para ajudar a combater o problema da distração provocada pelo celular.

O app, que já se conquistou mais de 120 mil usuários na Noruega, Dinamarca e Suécia, será oficialmente lançado em 170 universidades do Reino Unido. É gratuito e funciona tanto para Android quando iOS.

Os estudantes acumulam 10 pontos para cada 20 minutos sem usar o telefone, entre 7 e 23 horas, em dias úteis. Os pontos podem ser trocados por produtos e serviços em uma loja do próprio app. Entre as marcas ofertadas estão a Amazon, uma rede de cinemas e uma cafeteria.

Para ganhar dois cafés, são necessários 300 pontos, obtidos em 10 horas no app. Para pipoca no cinema, são 60 pontos, ou duas horas sem o celular. Também é possível trocar os pontos por livros e objetos de papelaria, que foram doados através da Unicef.

Selfitis

Pesquisadores da Universidade de Nottingham Trent, na Inglaterra, fizeram um estudo que revelou que a obsessão por selfies é um distúrbio mental genuíno, batizado de selfitis. O desejo de tirar selfies e publicá-las nas redes sociais mais de seis vezes ao dia é uma selfitis crônica. O levantamento foi feito em conjunto com a Universidade de Thiagarajar Scholl of Management, na Índia. O estudo considerou o comportamento de alguns internautas exagerados. Um deles é o britânico Junaid Ahmed, que tem 50 mil seguidores no Instagram e admite que faz cerca de 200 selfies por dia.

Bizarrices

Moda

Alguns estilistas lançaram algumas versões bastante criativas de sapatos para a temporada de 2018. Os dois acima foram lançados na Semana de Moda de Paris. Será que a moda pega?