Reintegração de antiga fábrica na Mooca em SP é adiada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça suspendeu a reintegração de posse que ocorreria nesta terça-feira (23) pela manhã no imóvel particular tombado e invadido há quatro meses por sem-teto na Mooca, zona leste de São Paulo. Com isso, a reintegração só deve ocorrer em 2019, uma vez que todos os ocupantes precisarão ser citados por edital.

Pelo menos 335 pessoas, entre as quais 180 crianças e 30 idosos, ocupam o galpão do deteriorado casarão, localizado em uma área de 16 mil metros quadrados. Em maio, a reportagem encontrou o local com madeiras nos telhados e janelas consumidas por cupim.

Entre os ocupantes, há diversos imigrantes haitianos no prédio, localizado entre as ruas da Mooca, Barão de Jaguara e avenida Alcântara Machado.

O imóvel, com 108 anos de história, abrigou em 1913 uma indústria de tecidos, a Labor. Nos anos 2000, foi a Fabbrica 5, ex-casa noturna do apresentador Gugu Liberato e do diretor Miguel Falabella.

Tombado pelos órgãos de patrimônio estadual e municipal, o galpão era usado, no início do século passado, por funcionárias que faziam tecidos de lã e algodão em máquinas a vapor.

Agora, o espaço abriga varais com roupas dos sem-teto penduradas, barracos de madeira, lonas plásticas e até construções em alvenaria.

Os sem-teto usam água e luz do imóvel desativado. O banheiro é coletivo. As famílias fazem a comida com fogareiros ou fogões. Um tanque de plástico foi improvisado com mangueiras.

De acordo com a determinação da Justiça, os responsáveis pelo prédio terão de bancar o transporte dos móveis e roupas dos ocupantes quando ocorrer a reintegração de posse.