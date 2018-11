Rejeição a Bolsonaro e a Haddad para de crescer, diz Datafolha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rejeição tanto a Jair Bolsonaro (PSL) quanto a Fernando Haddad (PT), os líderes das pesquisas de intenção de voto, ficou estável no levantamento divulgado pelo Datafolha nesta quinta-feira (4). O capitão reformado manteve o percentual de 45% e o petista oscilou de 41% para 40% em relação à pesquisa de terça (2).

O percentual de eleitores que diz não votar de jeito nenhum em Haddad havia registrado um salto entre a semana passada e terça --pulou de 32% na pesquisa do dia 28 de setembro para os 41% do início desta semana.

A estancada na rejeição pode ser considerada uma notícia positiva para o ex-prefeito, no momento em que a campanha dele tenta fazer frente ao crescimento do adversário do PSL.

O deputado federal era rejeitado por 46% dos entrevistados no fim de setembro e depois marcou 45%, percentual que manteve nas duas pesquisas mais recentes.

Na sequência dos dois líderes aparecem Marina Silva (Rede), com 28% de rejeição, Geraldo Alckmin (PSDB), com 24%, e Ciro Gomes (PDT), com 21%.

Bolsonaro é mais rejeitado entre as mulheres (50%) do que entre os homens (39%). No caso de Haddad, há inversão: a rejeição é menor no eleitorado feminino (35%) e maior no masculino (46%).

Na divisão regional, o presidenciável do PSL é mais repelido no Nordeste (onde 59% dos entrevistados não votariam nele de jeito nenhum). Haddad tem na região seu melhor desempenho (25% rejeitam o petista, sua menor taxa).

O Datafolha ouviu 10.930 eleitores em 389 cidades do país na quarta e nesta quinta (4). A margem de erro do levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.