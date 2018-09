Relações tendem a durar cada vez menos, diz chefe do Tinder na América Latina

Folhapress

UBERLÂNDIA, MG (FOLHAPRESS) - Italiano de Gênova, Andrea Iorio, 31, foi salva-vidas, aprendeu árabe e morou em El Salvador, além de estudar economia e relações internacionais. Hoje, comanda o Tinder América Latina e uma equipe de cerca de 30 pessoas a partir do Rio de Janeiro.

Convidado a discorrer sobre as competências dos novos profissionais do mundo digital pelo congresso Cities (Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade), em Uberlândia, ele falou à reportagem sobre a maré de mudanças em curso com a revolução digital.

PERGUNTA - Mais e mais, as plataformas de tecnologia passam a pautar a maneira como a sociedade se organiza. Como avalia essa tendência?

ANDREA IORIO - Há uma mudança no ponto de contato. Se o ponto de contato originalmente era offline, cara a cara, hoje em dia ele é digital. As redes sociais vêm transformando o padrão de comportamento, e essas plataformas vêm para facilitar e complementar a experiência na vida real.

O lado bom é que as chances de conexão entre pessoas, estabelecimentos, negócios aumenta exponencialmente. Mas tem o desafio permanente de não substituir a experiência humana e sim complementá-la positivamente.

P - Qual é a especificidade da América Latina, e mais especificamente do Brasil, nesse tipo de plataforma?

AI - A primeira coisa é que é a região que tem o tempo de uso médio nas plataformas sociais mais alto do mundo.

O Brasil e a Argentina foram públicos pioneiros em plataformas como MSN Messenger ou, no caso específico do Brasil, no Orkut, e o que a gente está vendo é uma evolução, um desdobramento daquilo. Por tempo gasto na internet, o Brasil está pelo menos no top cinco.

A gente tenta entender o que há por trás da demanda, destrinchar os fatores dessa abertura social pela via digital já que outras regiões e culturas mais tradicionais não têm a mesma receptividade.

P - Você lê estudos e tratados sobre o amor em tempos digitais?

AI - Leio muito, até para tentar melhorar a experiência do produto. Da teoria do amor líquido do [Zygmunt] Bauman até pesquisas mais detalhadas, vemos que a necessidade de estarmos conectados sempre existiu, mas, antigamente, a gente costumava ficar mais restrito.

Sabemos, por exemplo, que a partir das plataformas digitais, o número de casamentos entre pessoas de círculos sociais diferentes —classe, religião, raça, gênero— tem aumentado.

Por outro lado, na medida que as barreiras diminuem, as relações duram menos e sofrem o famoso 'fear of missing out' [medo de estar perdendo algo], uma espécie de constante insatisfação que faz as pessoas pularem mais de relacionamento, de emprego, em ciclos mais curtos.

Meus avós Armando e Bruna nasceram em Savona e passaram a vida juntos. É algo que a gente vai ver cada vez menos. Não é melhor nem pior, mas diferente.

P - Os dados pessoais dos usuários ganharam valor e se transformaram em moeda de troca. Como avalia essa espécie de corrida do ouro atrás de big data?

AI - É um momento de transformações drásticas de alto impacto na população mundial.

Eu resgato algo que o [teórico israelense] Yuval Harari aponta: as informações estão chegando, primeiro, em enormes quantidades; segundo, em tempo real; terceiro, vindo de fontes totalmente diferentes, inclusive dados bioquímicos do nosso corpo que o levam a dizer que seremos uma das últimas gerações de homo sapiens.

É muito possível que daqui a pouco possamos programar um ser humano, replicar DNA e outros elementos, hackear nossos próprios códigos. Precisamos lidar com isso da forma mais humana possível.

P Como vê a disputa entre as grandes empresas de tecnologia e o poder público, como os conflitos entre Google e o governo chinês, o Facebook e as eleições nos Estados Unidos?

AI - Quando você chega com uma tecnologia extremamente transformadora você acaba polarizando um pouco, provocando conflitos.

Vejo que tudo que é transformador gera um impacto que, por um lado, é bem recebido, por outro pode incomodar o status quo. Acredito que vai existir uma cooperação maior, porque os dois lados têm interesses comuns. Mas a capacidade de cooperar depende do grau de abertura.

P - Qual é o principal de desafio para entrada da inovação no Brasil?

AI - Enxergo o Brasil de forma mais positiva do que geralmente ouço. Os desafios ainda estão na injeção de capital por conta de questões macroeconômicas —variação cambial, déficit público.

A maioria dos investimentos ainda está concentrada no setor primário e setores mais tradicionais. Talvez a ingestão de fundos ainda precise acontecer com maior confiança pelos investidores internacionais e um maior índice de priorização pelos investidores nacionais.

P - Como você foi parar nesse universo?

AI - Tenho um percurso fora do comum: estudei literatura, latim e grego antigo no colégio na Itália, de onde eu sou, fiz economia e mestrado em relações internacionais nos EUA. Mas já trabalhei de salva-vidas, fiz estágio na empresa do meu pai e fui para o Egito estudar árabe.

Quis experimentar vários contextos, o que me ajudou muito a desenvolver flexibilidade cognitiva, que é uma das coisas que acho mais importantes nesse cenário.

No Brasil, mesmo sem ter experiência, comecei a trabalhar no Groupon e faz quase cinco anos que estou à frente do Tinder.

P - Está no aplicativo?

AI - Sim. Sou usuário há algum tempo, com certo sucesso.

