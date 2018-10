Relatos simbolizam homenagem ao dia do servidor em Curitiba

SMCS

Seis vídeos com histórias de pessoas que ajudaram a construir, inovar e cuidar da cidade de Curitiba integram a homenagem preparada pela Prefeitura para o Dia do Servidor, celebrado neste domingo (28/10).

Os vídeos foram publicados no Facebook da Prefeitura e também estão disponíveis no canal do Youtube.

A partir da história de vida e de trabalho de seis funcionários públicos, a intenção foi de valorizar a dedicação de todos os servidores municipais. Um dos relatos é de Mário Kunio Takashina, engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal do Abastecimento, há quase 20 anos trabalhando pela Prefeitura, com prazer em trazer às pessoas mais conhecimento sobre os alimentos.

Os curitibanos também podem conhecer a rotina de Adilson Santana da Cruz, há 26 anos na Prefeitura. Hoje ele é tratador, responsável pela alimentação e cuidado com os animais do Zoológico Municipal.

Responsável pela primeira ciclovia da cidade e pela arquitetura dos Faróis do Saber, Lauro Tomizawa é quase um patrimônio da cidade. Retratado em outro vídeo, ele é o funcionário mais antigo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e acompanhou de perto a história, arquitetura e urbanismo da cidade.

Nas produções, ainda é possível conhecer Roberto Salgueiro, o responsável pelo Horto da Barreirinha. Há 39 anos trabalhando no serviço público municipal, já plantou aproximadamente 308 mil árvores por Curitiba.

Outra história é a de Francisco Freitas, violinista da Camerata Antiqua, que completou 30 anos dedicando sua vida à música na cidade. Detalhes da rotina da professora municipal Elisabeth Cesar Maschke são mostrados no vídeo que completa a série. Contadora de histórias, ela leva magia e encanto às crianças por meio da personagem Bruxa Beth, na Casa Encantada do Bosque Alemão.