Relembre crianças da realeza britânica antes do nascimento do 1º filho de Harry

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto a duquesa de Sussex Meghan Markle e seu marido, o príncipe Harry, aguardam o nascimento de seu primeiro filho, previsto para o outono de 2019, outros bebês e crianças da realeza britânica roubam a cena.

O mais novo da família, Louis Arthur Charles, foi concebido por Kate Middleton em abril deste ano. Ele é irmão da princesa Charlotte, de 3 anos, e do príncipe George, 5, que ainda se tornará rei da Inglaterra. Os dois roubaram a cena no casamento da princesa Eugenie, a segunda filha do Duque e da Duquesa de York, na sexta-feira (12).

As primas dos irmãos, Isla e Savannah Phillips (filhas de Autumn e Peter Phillips, o neto mais velho da rainha Elizabeth II), também foram daminhas neste último casamento. Com seis e sete anos, as duas já chamaram a atenção da imprensa por aparecerem fazendo caretas e tampando a boca de George em um aniversário da rainha.

Junto a elas, estiveram no casamento Mia Tindall, 4, a filha de Zara Tindall (também neta da Rainha) e Maud Windsor, a afilhada de Eugenie, de 5 anos. Maud não costuma aparecer na mídia, mas estuda na mesma escola que George, a Thomas's Battersea. Diferente das outras crianças da família, ela nasceu na América, mais precisamente em Los Ageles. Ela é neta do príncipe Michael de Kent, o primo da rainha, e também tem uma irmã mais nova, Isabella.

Por fim, James Mountbatten-Windson, filho do príncipe Edward (o filho mais novo da rainha Elizabeth II), é o mais velho da lista: nasceu em 2007 e é o 11º na linha de sucessão ao trono britânico. Apesar de ter direito ao título de príncipe, ele é nomeado visconde Severn.