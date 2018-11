Relembre todas as aparições de Stan Lee no Universo Cinematográfico Marvel

Maitê Ritz, Barulho Curitiba

O mundo dos super-heróis ( e o nosso também) sofreu uma perda imensurável. Stan Lee, criador da Marvel Comics e de personagens como Vingadores, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e Hulk, faleceu nesta segunda-feira (12) aos 95 anos. Além de quadrinista, Lee também era mestre em fazer participações especiais em filmes e séries inspirados em HQs — momentos que se tornaram esperados pelos fãs, principalmente nos longas do Universo Cinematográfico Marvel. O vídeo abaixo reúne quase todas as aparições surpresas de Stan Lee nas telonas, desde 1989 em O Julgamento do Incrível Hulk, até recentemente nas séries da Marvel/Netflix como Demolidor e Punho de Ferro e, em 2018, em Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Antes de falecer, o quadrinista também gravou sua participação no ainda inédito Vingadores 4, previsto para estrear em 2 de maio de 2019.

VEJA NO BARULHO CURITIBA