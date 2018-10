Relógios de celular e de computador ‘erram’ horário de verão e se adiantam sozinhos

Redação Bem Paraná, com Agências

Oficialmente, o horário de verão neste ano só começa no dia 4 de novembro. Mas, neste domingo (21), os relógios de alguns celulares, de computadores e até de operadoras de TV por assinatura amanheceram uma hora adiantados. Eles pularam automaticamente para 1 hora quando deu meia-noite.

Não é a primeira vez que isso acontece. Na última segunda-feira (15), alguns aparelhos com sistema iOS se adiantaram e acordaram seus donos uma hora mais cedo. O erro ocorreu de domingo para segunda (14 para 15) porque foi exatamente no dia 14 de outubro que o horário de verão começou no ano passado.

Nas redes sociais, a mudança errada tornou-se um dos assuntos mais comentados. A maioria reclamava que havia acordado uma hora mais cedo sem necessidade em pleno domingo. “Geral no ônibus indo trabalhar reclamando que dormiu uma hora a menos, porque o celular de alguns mudou pro horário de verão”, dizia um internauta no Twitter. “Na boa... bugar a hora do celular durante a semana é aceitável. Até me ajudaria a acordar uma hora não cedo. Mas antecipar o horário de verão e bugar a hora do celular no domingo é sacanagem”, afirmava outro.

Quando muda

Tradicionalmente, o horário de verão começa à meia-noite do terceiro domingo de outubro, mas neste ano o início foi adiado para 4 de novembro – primeiro domingo após o segundo turno das eleições. A determinação foi dada pelo presidente Michel Temer ainda no final do ano passado. A data chegou a ser novamente postergada, para 18 de novembro, em razão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no próximo mês, mas o governo recuou da decisão e manteve o dia 4 de novembro. O novo horário durará cerca de três meses, até o dia 16 de fevereiro de 2019.

No horário de verão, os relógios devem ser adiantados em uma hora. O horário é adotado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.