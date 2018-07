Remake de 'As Panteras' terá Kristen Stewart no elenco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kristen Stewart, 28, Naomi Scott, 25, e Ella Balinska, 21, serão as três protagonistas do remake de "As Panteras", anunciado pela Sony Pictures nesta quinta (26). O longa será dirigido por Elizabeth Banks, que atuou em "Jogos Vorazes" e "A Escolha Perfeita" (2012).

Além da direção, Banks está escalada para viver a versão feminina de Charlie, um agente que dá instrução das missões para as espiãs. A sinopse do filme, no entanto, deve contar a história de uma "missão mundial", que inclui grupos de espiãs em diversas partes do mundo.

A primeira aparição das "As Panteras" na TV foi na série de 1976, protagonizada por Jaclyn Smith, Farrah Fawcett, Cheryl Ladd e Kate Jackson. Em 2003, a história deu origem ao filme, protagonizado por Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz.