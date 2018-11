Renata Sorrah ameaça Laureta e Remy com espingarda em sua 1ª cena em "Segundo Sol"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A esperada estreia de Renata Sorrah, 71, em "Segundo Sol", não deve ser calma. Na pele da esquizofrênica Dulce, mãe da vilã Laureta (Adriana Esteves), a atriz ameaçará a filha e Remy (Vladimir Brichta) com uma espingarda em uma sequência que começa no capítulo desta sexta-feira (26).

A entrada de Dulce na trama acontece após Laureta decidir esconder o comparsa Remy na casa da mãe. Ao chegarem à residência, no entanto, afastada de Salvador e caindo aos pedaços, os dois serão recebidos pela personagem de Sorrah enlouquecida. "Saiam de minha casa!", exigirá ela.

Dulce, que já foi descrita na trama como uma mulher com problemas psiquiátricos, deverá revelar alguns segredos da filha, explicando inclusive o porquê da sua forte relação com Karola (Deborah Secco). A confusão será iniciada quando ela chamar a aliada da filha de "netinha", deixando Karola espantada.

A chegada de Sorrah à trama é também um reencontro dela com Adriana Esteves, 48, que já dividiram a o papel de Nazaré Tedesco, em "A Senhora do Destino" (2004), com Esteves fazendo a primeira fase e Sorrah a segunda; e foram mãe e filha em "Pedra sobre Pedra" (1992).

"É muito bom poder voltar a contracenar com Adriana Esteves, que foi a minha filha em 'Pedra Sobre Pedra', e que viveu a Nazaré Tedesco mais nova em 'Senhora do Destino'", disse a atriz ao GShow, que afirmou ainda ser "uma responsabilidade muito grande entrar na reta final de uma novela".