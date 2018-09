Renata Sorrah diz que declaração polêmica de vice de Bolsonaro parece fala de Odete Roitman

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao comentar sobre o sucesso da novela "Vale Tudo", que é reprisada no canal Viva, a atriz Renata Sorrah falou sobre as frases ácidas e absurdas ditas pela vilã Odete Roitman, papel marcante de Beatriz Segall (1928-2018).

Na trama, Renata interpretou a filha da megera, a frágil e problemática Heleninha Roitman. "É inacreditável o que ela falava. Mas ela é porta-voz de muita gente que pensa assim até hoje. Teve um político que outro dia falou algo na mesma linha dela."

A atriz faz referência à declaração de Antonio Hamilton Mourão (PRTB), vice do candidato à Presidência de Jair Bolsonaro (PSL), que disse que o Brasil herdou a "indolência" dos indígenas e a "malandragem" dos africanos.

Questionado, Mourão afirmou que a frase foi tirada do contexto. "Não tem nada demais, até porque sou descendente de indígenas." Na novela, Odete Roitman diz: "Isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo!".

Com as reprises de "Vale Tu­do" pelo canal Viva em 2010 e agora, as frases da vilã endinheirada e esnobe ganharam a internet. Para Gilberto Braga, autor de "Vale Tudo" ao lado de Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Odete Roitman e Maria de Fátima (Glória Pires) "são as maiores vilãs que já existiram em novelas brasileiras".