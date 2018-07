Renato comanda reunião no Grêmio por mobilização e foco após recesso

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O retorno de Pedro Geromel deixou o grupo do Grêmio completo e foi o gatilho para uma "reunião geral". Antes do treino desta sexta-feira (13), Renato Gaúcho chamou o elenco e conversou sobre os planos e objetivos para o segundo semestre. A ideia é manter modelo de jogo, controlar as forças no Campeonato Brasileiro e investir pesado no mata-mata. Tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. O papo é tratado como um marco de remobilização.

Além de jogadores e comissão técnica, dirigentes do departamento de futebol também participaram da reunião no CT Presidente Luiz Carvalho.

O propósito da conversa foi retomar o ambiente de concentração que se tornou marca do vestiário desde o final de 2016. Até então, desde a retomada dos treinos em 25 de junho, o Grêmio não havia realizado nenhuma ação do gênero.

"A conversa já estava programada. Não vamos ter tempo para realizar outra conversa assim, vamos entrar na rotina de jogo e treino muito em breve. Viagem, jogo, treino. A conversa foi para trabalhar em cima dos objetivos. Temos quatro meses e meio para trabalhar, focar. Temos duas decisões em agosto. A gente se fechou para todos termos o mesmo pensamento. Para remarmos no mesmo sentido", disse Alberto Guerra, diretor de futebol, à Rádio Grenal.

O encontro foi realizado após a volta de Pedro Geromel por conta do status do zagueiro. Ele é um dos líderes do grupo e também tem o papel de protagonista no ambiente de mobilização que o Grêmio aplicou ao longo de 2017 e quer manter no segundo semestre.

"Todos aqui estamos felizes com o momento do clube. É algo gratificante e dá tranquilidade para trabalhar em um meio com muita pressão, muita cobrança. Os resultados dão tranquilidade sempre para a gente desenvolver o trabalho. A gente está em busca de novas conquistas. Um dos méritos do nosso grupo é não se acomodar. Temos três competições e independente daquela que for, vai ser um título muito grande", comentou Marcelo Grohe.

O Grêmio enfrenta o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil e Estudiantes-ARG nas oitavas da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o time volta a jogar contra o Atlético-MG.