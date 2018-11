Renato desconversa sobre renovação e promete novas conversas com Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho usou o G-4 como escudo para não tratar sobre sua renovação de contrato no Grêmio. Após o empate em 0 a 0 com o Vitória, neste domingo (25), o comandante de campo gremista desconversou e disse que o mais importante é colocar o time na fase de grupos da próxima Libertadores.

"Tenho conversado e trocado ideias com o presidente. Estarei toda a semana que vem em Porto Alegre, vamos voltar a conversar. Independente do que temos conversado, o mais importante é colocar o Grêmio no G-4", disse.

Logo no início da manifestação, o comandante já havia citado que o G-4 é assunto prioritário e que publicamente não trataria da negociação de renovação de contrato que se alonga há bastante tempo.

"Minha única preocupação é tentar colocar o Grêmio no G-4. É o mais importante de tudo, não é meu contrato. Eu tenho conversado com o presidente, temos trocado ideias, mas sempre colocando o clube em primeiro lugar, e o Brasileiro. É o que importa para nós no momento, não é o Renato, mas o clube e uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem", disse.

Renato é pretendido pelo Flamengo, que estaria disposto a oferecer um contrato financeiramente muito importante ao treinador. E caso opte por não renovar, se despede da torcida no próximo domingo, contra o Corinthians, na Arena.

"Nem pensei em adeus. É o que eu falo para vocês: eu quero é colocar o Grêmio no G-4. Isso é o mais importante. Tivemos uma boa chance hoje (domingo), não aproveitamos as oportunidades que criamos. Durante a semana vamos pensar no que vamos precisar contra o Corinthians. E vamos ver o que acontece no jogo do São Paulo", argumentou.

O Grêmio está com 63 pontos na classificação e pode perder o quarto lugar para o São Paulo, caso o time paulista vença o Sport na segunda-feira.

Se renato optar por deixar o Grêmio, se despede com uma série de títulos. Foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa e do Campeonato Gaúcho entre o meio de 2016 e 2018.