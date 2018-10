Renato diz que semifinal com River é 'briga de cachorro grande'

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e River Plate se enfrentarão na semifinal da Taça Libertadores e, aos poucos, o time gaúcho começa a se planejar para os dois confrontos. Para o técnico Renato Portaluppi, a decisão não tem favorito.

"É briga de cachorro grande, dois grandes clubes e de grandes torcidas. Chegaram por méritos e agora vamos ver. Serão mais 180 minutos onde tudo pode acontecer. Vamos nos preparar, a dificuldade é muito grande, mas para eles também", disse.

A Conmebol reservou os dias 24 e 25 de outubro para jogos de ida da semifinal. As partidas de volta ocorrerão em 31 do mesmo mês e 1º de novembro. Com melhor campanha na fase de grupos da competição, o Grêmio fará o segundo em seus domínios.

O duelo será o terceiro dos gremistas contra argentinos nesta fase de mata-mata. Nas oitavas, o time gaúcho encarou o Estudiantes e nas quartas passou pelo Atlético Tucumán.

"Temos que nos preparar bem, o time deles é experiente. Precisamos buscar um bom resultado lá, como a gente vem fazendo", comentou Léo Moura.

Antes de encarar o River, o Grêmio tem dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (6), recebe o Bahia e, em 14 de outubro, visita o Palmeiras.

Depois do jogo no Monumental de Nuñez, a equipe gaúcha visita o América-MG e encara o Sport em Porto Alegre. Só aí recebe o adversário argentino na Arena.