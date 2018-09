Renato é anunciado como dirigente do Santos, mas seguirá como jogador

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos nomes cotados para assumir o cargo deixado recentemente por Ricardo Gomes, o volante Renato será mesmo o novo executivo de futebol do Santos. O anúncio oficial foi feito na tarde desta terça-feira (18), em entrevista coletiva no CT Rei Pelé que contou com o próprio jogador –e agora dirigente– e o presidente José Carlos Peres.

"Já ganhamos um presente de Natal. Gostaria de apresentar para vocês o nosso novo executivo de futebol. Os jogadores aceitaram, todos ficaram em festa. Grande profissional, é fácil falar do Renato. É santista de coração", anunciou Peres.

Inicialmente, Renato acumulará as funções de dirigente e jogador, conforme o próprio revelou na coletiva: "Tenho um carinho grande pelo Ricardo Gomes. Me ensinou muito quando estivemos juntos. Já estava vendo aqui como as coisas poderiam estar andando. Falei com o Dimas, que é o nosso gerente e estava junto com o Ricardo. Estou à disposição do Cuca no campo".

A nova função de Renato foi uma sugestão do técnico Cuca, que inclusive fez elogios ao jogador e falou sobre a possibilidade de ele assumir o cargo de executivo em entrevista coletiva após o clássico contra o São Paulo, no último domingo (16).

"Logo após a saída do Ricardo, o Cuca veio perguntar a mim sobre a possibilidade. Conversei com a família. Minha intenção era encerrar a carreira no clube do coração. Pensei bastante nos últimos dias e conversei com pessoas", acrescentou o experiente volante.

Renato assume o cargo que está vago desde a saída de Ricardo Gomes, no início de setembro. Ele ficou pouco mais de dois meses na função e deixou o clube da Vila Belmiro para se tornar dirigente no Bordeaux, da França.

Aos 39 anos, Renato será o terceiro executivo de futebol do Santos na temporada 2018. O primeiro foi Gustavo Vieira, sobrinho de Raí, demitido após 45 dias de trabalho.

Com Cuca, Renato vem sendo pouco utilizado no time do Santos. Até aqui, o volante foi escalado em apenas quatro das 13 partidas com o treinador no comando, sendo a última delas na vitória contra o Paraná, no domingo retrasado.

Revelado pelo Guarani, Renato ganhou destaque no futebol brasileiro pelo Santos, com os títulos brasileiros de 2002 e 2004. Em seguida, passou por Sevilla e Botafogo e retornou ao clube da Vila Belmiro em 2014. Nesta segunda passagem, conquistou os títulos paulistas de 2015 e 2016.