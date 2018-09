Renato Gaúcho é absolvido, e Felipão leva advertência em julgamento no STJD

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Em julgamento realizado na manhã desta sexta-feira (21), no STJD, o técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, foi absolvido, e o volante Maicon pegou um jogo de suspensão, convertida em advertência. O Internacional foi punido com multa de R$ 1.000, e o trio de arbitragem também foi absolvido. Tudo isso em razão das confusões ocorridas no último Gre-Nal, no Beira-Rio.

Renato e Maicon foram absolvidos na denúncia referente ao artigo 258, que fala em "assumir conduta contrária à ética desportiva". O meia, contudo, pegou uma partida de suspensão que foi convertida em advertência.

O Internacional foi multado em R$ 1.000 por 'atrasar a realização da partida'. E o trio de arbitragem, julgado em dois artigos, foi absolvido.

Quem corria mais risco eram os gremistas, citados em súmula na confusão que se tornou o fim da partida realizada no início do mês, no Beira-Rio. Em campo, o Inter venceu por 1 a 0.

Ao apito final do árbitro Péricles Bassols Cortez no último Gre-Nal, disputado no Beira-Rio, no dia 9 de setembro, uma confusão tomou a antessala dos vestiários. Trocando empurrões, os jogadores se encaminharam aos locais reservados sob discussão e provocações.

Maicon, que nem sequer tinha participado da partida, aos gritos se dirigia aos jogadores do Inter, que comemoravam a vitória por 1 a 0. O técnico Renato Gaúcho tentou entrar no vestiário dos rivais, gerando uma confusão com seguranças, profissionais dos dois clubes e qualquer um que estivesse por ali. Na súmula, apenas Renato e Maicon foram citados, fato que irritou a direção do Grêmio.

FELIPÃO ABSOLVIDO

O técnico Luiz Felipe Scolari recebeu apenas uma advertência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está livre para comandar o time do Palmeiras nos próximos jogos. Ele havia sido denunciado pela expulsão no clássico contra o Corinthians, em 9 de setembro, e corria risco de ser suspenso por até seis partidas.

Felipão não compareceu ao julgamento, já que o Palmeiras jogou na última quinta (20) no Chile, contra o Colo-Colo, pela Libertadores, e viaja para Recife, onde enfrenta o Sport neste domingo (23) pelo Brasileirão. O técnico foi acusado na súmula pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima de ter xingado o juiz com palavrões.

O treinador ficou de fora do último jogo do Palmeiras na competição nacional, contra o Bahia, no último domingo (16), por causa da suspensão automática. Ele foi substituído pelo auxiliar Paulo Turra no banco de reservas no empate por 1 a 1.