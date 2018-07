Renault CapturI

Bem Paraná

Está sendo apresentado em São Paulo o novo SUV da Renault o Captur. Como estou fazendo o teste drive hoje, deixei para a reportagem completa para a próxima edição, quando o modelo começa a chegar na Formula Renault, mas adianto que serão duas versões, com duas opções de motor e câmbio (confira os preços): Captur Zen 1.6 SCe manual (118 cv com gasolina a 120 cv com etanol), por R$ 78.900, e Intense 2.0 automático (143 cv a 148 cv, respectivamente), por R$ 88.490.

Renault Captur II

Diferentemente do Captur europeu, que usa base do Clio local, o Captur produzido no Paraná pega emprestada a plataforma do Duster, o que lhe garante maior espaço interno e porta-malas. O projeto foi liderado pela Renault Tecnologia Américas (RTA), que tem como objetivo desenvolver produtos voltados ao perfil do consumidor latino-americano, mas o modelo brasileiro também está sendo vendido na Rússia com algumas mudanças pela legislação local, e claro temperatura.

Renault Captur III

O bonito Captur já pode ser adquirido em pré venda, mas as entregas a clientes deverão acontecer apenas em março. Todos os detalhes na próxima edição.