Renault completa 20 anos de Paraná

Nilton Saciotti

A Renault foi a primeira fábrica de automóveis em solo paranaense e está completando 20 anos de produção de veículos no Brasil. Apesar se sua história no país ser mais antiga, desde 1960 quando com parceria com a Willys introduziu ícones como o Interlagos, Dauphini e o lendário Gordini até 1968. Com a paralização de importação de carros no país na década de 70 a marca voltou apenas em 1992 trazendo da Argentina o Renault 19 alguns anos depois formou a Renault do Brasil Automóveis e foi escolhido o município de São José dos Pinhais para implantar a pedra fundamental de sua fábrica em 1996, dois anos depois o Complexo Industrial Ayrton Senna começou a produzir o primeiro Renault brasileiro o Scnénic a primeira minivan nacional que abriu as portas para o sucesso de hoje dos SUVs. Mas essas tentativas de inovações trouxeram um tropeço no lançamento do segundo carro o compacto Clio que todas as versões saiam de fábrica com air bag duplo, uma primazia entre os populares nacionais, mas o equipamento de segurança ainda não era acessório fundamental para o consumidor nacional, acabou desprezado pelo cliente que buscava apenas preço final. Estes e mais alguns percalços, como a facilidades de aquisição do Megane, importado da Argentina para taxistas de Curitiba sem um pós-venda eficiente aliado a crise econômica, fizeram o gráfico de vendas até o ano de 2007 com o início da fabricação do Logan, um sedã romeno de design de gosto duvidoso para os padrões nacionais, mas resistente, espaçoso e principalmente com preço muito competitivo. Mas a grande arrancada da marca no Brasil foi a partir de 2008 com o Sandero que entrou para a história da Renault por vários fatores. Além de ter sido o primeiro modelo da marca lançado fora da Europa, ele foi fruto de desenvolvimento conjunto entre França, Romênia e Brasil.

Essa trinca fez o hatch não repetir um dos maiores equívocos do Logan: o design. O hatch foi concebido para agradar os brasileiros desde sua estreia. Por compartilhar plataforma e vários componentes com o sedã, o Sandero repete o bom espaço interno. Em 2008, o hatch ganhou a versão aventureira Stepway, com visual exclusivo e suspensão elevada. O Complexo hoje fabrica sete modelos, Kwid, Sandero, Logan, Duster, Duster Oroch, Captur e Master e neste ano chega a participação de vendas recorde de 8,7 por cento chegando em alguns meses a ficar em quarto lugar desbancando marcas históricas do mercado nacional principalmente pela aceitação e sucesso de sua gama composta de sub compactos, compactos, SUVs e picapes nacionais além da Van/furgão Master líder do segmento de comerciais que começou a ser produzida em 2001, na primeira fábrica de utilitários no mundo da Aliança Renault-Nissan. O Complexo Industrial Ayrton Senna é formado por 4 unidades fabris, além da Curitiba Veículos e Passeio e Curitiba Veículos Utilitários em 1999 foi inaugurada a Curitiba Motores com uma capacidade produtiva de 280 mil motores por ano e em 2018 a Curitiba /injeção de Alumínio responsável pela produção de cabeçotes e blocos de motores. No último dia 29 a montadora chegou a marca de 3.000.000 de veículos produzidos em São José dos Pinhais e comemorou a maior participação de mercado de sua história no País, com 194,3 mil veículos emplacados de janeiro a novembro, o que equivale a 8,7% das vendas do mercado brasileiro em 11 meses – em 2017, o porcentual um ponto inferior de 7,7% já tinha sido recorde. Com isso, a marca francesa deverá experimentar crescimento expressivo de 28% a 30% sobre o ano passado, ou cerca do dobro da expansão média deste ano, calculada em torno de 14%.

Saiba mais sobre o Complexo Ayrton Senna:

Área: 2,5 milhões de metros quadrados –

60% mata nativa preservada

Capacidade produtiva anual:

Curitiba Veículos de Passeio: 320 mil

Curitiba Veículos Utilitários: 60 mil

Curitiba Motores: 600 mil

Curitiba Injeção de Alumínio: 500 mil

Veículos produzidos:

Kwid, Sandero, Logan, Duster, Duster Oroch,

Captur e Master.

Número de colaboradores: 7.300

Empregos indiretos: 25 mil, no Paraná

Comemoração

Grande parte dos 7.500 funcionários do Complexo Ayrton Senna estavam presentes na festa dos 20 anos da Renault no Paraná. Um enorme palco foi montado nas dependências da fábrica e com shows de bandas formadas por funcionários, sorteio de uma Duster e muita animação

Para público

Nos dias 7 e 8 de dezembro a festa continua na Praça Espanha em Curitiba, com várias atividades e presença de clubes de antigos Renault.