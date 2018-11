Renault inicia vendas do elétrico Zoe no Brasil

Da redação

A Renault agora começa a vender o Zoe ao público final no Brasil. Até então, o veículo era comercializado somente para empresas em projetos envolvendo a mobilidade zero emissão. O cliente que se interessar pode fazer a reserva no site www.eletricos.renault.com.br, O compacto Zoe, o elétrico mais vendido da Europa, chega na versão Intense, com preço sugerido de R$ 149.990.

A concessionária Globo, em Curitiba, tem carro para test-drive. O Zoe possui autonomia superior a 300 quilômetros (ciclo WLTP), graças à bateria Z.E. 40. Plugado em uma corrente trifásica de 22 kW, o veículo leva apenas 1h40 para chegar 80% de sua carga total. A bateria Z.E. 40 foi desenvolvida com base em uma importante inovação: o aumento da densidade energética por meio do aumento da capacidade de armazenagem da bateria, mantendo o tamanho, solução mais avançada para também para respeitar a limitação em relação ao aumento de peso.

O Zoe possui um motor de alta eficiência energética e uma gestão eletrônica otimizada da bateria, limitando o consumo elétrico do veículo na utilização, ao mesmo tempo em que mantém a potência. Lançado no início de 2015, o R90 é um motor 100% Renault. Outro destaque desta tecnologia estão a frenagem regenerativa e a bomba de calor, que maximizam a autonomia.

O motor R90 é produzido na fábrica da Renault de Cléon (região da Normandia), onde o Grupo concentra a produção de motores e caixas de câmbio de alto valor agregado (motores Energy, motores Renault Sport, etc.). Já o cárter que permite integrar a bateria no carro e os eixos dianteiro e traseiro do Zoe fazem parte dos sistemas mecânicos 100% Renault. Concebidos pela Engenharia de Chassis e Veículos Elétricos do Grupo Renault, eles são produzidos na fábrica da Renault de Le Mans (região de Sarthe).

Dirigir um veículo elétrico Renault é incrivelmente surpreendente, pois as acelerações e retomadas são vigorosas mesmo em rotações mais baixas, sem qualquer ruído do motor ou vibrações. Em uma fração de segundo, o motor elétrico R90 entrega um torque máximo de 22,9 kgfm, permitindo acelerações e retomadas ágeis mesmo em baixa rotação. A aceleração vai de 0 a 50 km/h – faixa mais frequente em uso urbano – em 4 segundos. A aceleração é fluida, perfeitamente linear e sem solavancos. Do ponto de vista do condutor, é como se ele tivesse o melhor câmbio automático do mercado. Paralelamente, a natureza elétrica do Zoe proporciona uma condução mais tranquila principalmente graças à ausência de ruído do motor e vibrações. O som medido na cabine do Zoe entre 40 e 75 km/h é de 60 a 65 dB, o que é 2 a 3 vezes menor se comparado a um veículo térmico de potência equivalente.