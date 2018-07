Renê Júnior tem lesão grave e só volta ao Corinthians em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Renê Júnior rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será desfalque do Corinthians até o fim da temporada por causa da necessidade de cirurgia. O departamento médico do clube confirmou durante o treino desta segunda-feira a gravidade da lesão do jogador de 28 anos, que sofreu torção no joelho durante a derrota para o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele passa a ser desfalque a partir desta quarta, quando a equipe recebe o Cruzeiro no Itaquerão.

Além da lesão de Renê Júnior, o Corinthians também não terá o zagueiro Pedro Henrique contra o Cruzeiro. Ele deixou o clássico com uma contusão na coxa esquerda e deve ficar pelo menos uma semana fora da equipe. O técnico Osmar Loss ainda não confirmou os substitutos, mas diante do São Paulo apostou nas entradas de Jadson no meio-campo e Léo Santos na zaga. Douglas, recém-contratado do Fluminense, é outra opção para a primeira vaga.

O departamento médico do Corinthians ainda conta com o lateral-direito Mantuan, que tem uma lesão na coxa esquerda, o volante Ralf, em fase final de tratamento de lesão na panturrilha esquerda, e o atacante Roger, que torceu o tornozelo direito.

Contratado pelo Corinthians no início da temporada, Renê Júnior tem apenas 12 partidas e um gol marcado. Ele já passou por uma cirurgia em abril no menisco do joelho direito e também precisou ser afastado para tratar um problema muscular na coxa esquerda. Ele voltou ao time titular na vaga de Maycon, vendido durante a parada da Copa do Mundo, ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.