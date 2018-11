Renovação no Congresso é positiva e sinal de cansaço da população, diz Gabrilli

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Senado está fazendo as preparações nas estruturas para receber a nova senadora por São Paulo, Mara Gabrilli (PSDB), única parlamentar tetraplégica do Congresso.

Apesar de se dedicar a temas ligados a pessoas com deficiência e doenças raras, elege como metas principais ações para combate a corrupção e avaliação da qualidade dos gastos públicos.

Mesmo com a diminuição da bancada tucana, ela afirma ver com bons olhos a renovação que varreu caciques do mapa político. "Foi uma sinalização de que a população estava cansada".

Pergunta - A senhora cresceu na corrida ao Senado e ultrapassou o favorito Eduardo Suplicy (PT). A que se deve o resultado?

Gabrilli - Eu acredito que foi um reconhecimento do meu trabalho, que é tão amplo, diz respeito a tantos setores. Eu entrei na política por conta das pessoas com deficiência, mas para defender um público que é tão vulnerável tive que me aprofundar na saúde, educação, esporte e isso acabou fazendo uma defesa de todo cidadão. Tenho uma atuação muito impactante no combate à corrupção por conta da minha história, em relação a pessoas com deficiência, por conta minha história.

Qual será a principal meta do seu mandato?

Gabrilli - Eu chego com propostas de criação de uma comissão permanente de combate a corrupção. É o primeiro passo. O segundo passo é uma frente parlamentar que trabalhe para avaliar qualidade de gasto público. O que a gente vê hoje é uma fiscalização bem feita do gasto público feita pelos tribunais de conta. A gente não avalia a qualidade. Se tiver um termômetro de qualidade dos gastos públicos, a gente vai dar um salto de qualidade para fazer um gasto mais estratégico.

Nas eleições, vários caciques foram varridos do Congresso. Como vê essa mudança?

Gabrilli - Com muitos bons olhos. O povo brasileiro está pedindo mudança. Isso está acontecendo. A gente teve caciques de toda sorte [que não foram eleitos]... Pessoas envolvidas na Lava Jato, outros não, outros que faziam trabalhos de qualidade. Foi uma sinalização da população de que tava cansada do modus operandi.

O PSDB também diminuiu. Como será atuar numa bancada menor?

Gabrilli - Eu nunca fui deputada com bancada pequena. Não tenho essa experiência. Mas o que eu posso te dizer é que o PSDB sempre teve quadros diferenciados e de qualidade. A bancada, embora pequena, continua de qualidade.

A bancada conservadora cresceu e pretende propor temas como redução da maioridade penal e veto a discussão de questões de gênero nas escolas. Como pretende se posicionar nesses assuntos?

Gabrilli - Do mesmo jeito que venho me posicionando. Trabalho para todo cidadão. Nunca vou concordar com pegar assunto, enfiar debaixo do tapete e fingir que não existe. Jamais sonegar informação nas escolas é diferente de doutrinar. Levar informação é obrigação. É claro que tenho posições: redução da maioridade eu votei na Câmara, votei pela redução em caso de crime doloso contra a vida.

Seria a favor de uma redução irrestrita?

Gabrilli - Não concordo redução irrestrita. Essa é a única redução que concordo, no caso de crime doloso contra a vida.

Há a possibilidade de a senhora apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno?

Gabrilli - Olha, eu, assim, o PT jamais vai ter meu apoio. E eu jamais apoio um candidato que tenha os pensamentos totalmente opostos aos meus [como o Bolsonaro]. Porém, já deixei claro que apoio João Doria, é o meu candidato a governador, independentemente de quem ele apoie [Doria apoia Bolsonaro]. Não quer dizer que eu apoie o Bolsonaro.

Num eventual governo Bolsonaro, tentaria diálogo?

Gabrilli - Não há dúvida. Fui a única parlamentar que a Dilma [Rousseff] atendeu sozinha. A única. Para quê? Para dialogar. O problema eram as mães que tinham filho com microcefalia. Não tô nem aí que ela era PT. Um dia, eu não tive deficiência. Eu sei o que é não conhecer determinadas coisas. Então, se vivo situações, segmentos, seria desrespeitoso com meu país não tentar fazer diálogo.

Como vê a lavação de roupa suja entre dois dos principais membros da legenda, Geraldo Alckmin e João Doria?

Gabrilli - A gente está num momento que o PSDB precisa se unir. O PSDB precisa ter mais respeito com a opinião de cada um dentro do partido. Andei lendo o que saiu da reunião, foi um exagero. Muitas palavras não foram ditas, não foi naquele nível. É inegável que o PSDB precisa se unir. Temos três candidatos ao governo tucanos que estão no segundo turno. Ou seja, ainda é uma oportunidade, uma escolha da população. A gente tem que focar nisso, cada governador, candidato está num estado diferente. O Brasil é um continente. Cada um tem adversários diferentes. Não se pode querer que todos funcionem do mesmo jeito.