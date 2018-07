A rentabilidade de uma empresa pode ser medida, basicamente, de três formas: sobre o Patrimônio Líquido, sobre o faturamento e sobre os Ativos da Empresa. A rentabilidade medirá, a cada apuração do resultado, os números que a empresa alcançou naquele período e assim poder demonstrar aos sócios e acionistas da empresa os números que esta alcançou naquele exercício social.

A rentabilidade medida sobre o PL (Patrimônio Líquido) é a divisão do Resultado do Exercício pelo PL e multiplicado por 100 para termos essa informação em percentual. Alguns autores sugerem a retirada dos resultados do PL para considerar apenas o PL antes da inclusão desses resultados ao PL. Esse seria o retorno dos investimentos dos sócios na Empresa.

Outra forma de calcular a rentabilidade é a divisão do resultado da Empresa pelo seu faturamento. Esse poderia ser o faturamento bruto, onde temos a inclusão dos tributos que incidem sobre a Receita, além das devoluções. Poderíamos também desconsiderar esses tributos e as devoluções e utilizarmos a receita líquida. Dessa maneira, temos também uma informação importante para analisarmos com relação ao resultado obtido pela Empresa.

A terceira forma é a divisão do resultado pelo total dos Ativos da Empresa demonstrando, assim, qual o resultado sobre os bens e direitos que a empresa possui. Essa relação é importante porque, dessa forma, podemos ver se o resultado da empresa sobre seus bens é um resultado satisfatório.

Todas as formas de cálculos são interessantes e importantes serem analisadas e comparadas com resultados de anos anteriores, pois assim podemos ver se houve uma melhora ou uma piora dos resultados da Empresa.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba