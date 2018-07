Repasse de R$ 16,4 bi para Sistema S incentiva apego a comando de entidade patronal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema sindical empresarial surgiu com o dos trabalhadores, em 1943, quando o então presidente Getúlio Vargas lançou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O objetivo era organizar patrões e empregados para negociarem reajustes de salários e condições de trabalho.

Para financiar o sistema, o governo criou dois tributos: a contribuição assistencial e o imposto sindical obrigatório, além do pagamento voluntário dos sindicalizados.

Equivalente a um dia de trabalho por ano do empregado e a um percentual do faturamento da empresa, o imposto sindical obrigatório foi extinto pela reforma trabalhista do governo Michel Temer.

O tributo era a principal origem de recursos para os sindicatos dos trabalhadores, mas os patronais contam também com outra fonte de receita: o Sistema S, que reúne entidades como Sesi, Senai, Senac, Senart, entre outras.

O Sistema S também foi concebido na década de 1940 para promover capacitação de mão de obra, cultura e lazer para o trabalhador. Até hoje, em muitas cidades, é a única fonte de formação e de diversão a preços acessíveis.

Custeado pela contribuição das empresas, passou a ser administrado pelas federações patronais, que recebem uma espécie de "taxa de gestão". Os presidentes das federações se tornaram presidentes das entidades do Sistema S em seus estados.

O apego ao comando das estruturas sindicais patronais pode ser explicado pelo imenso volume de recursos movimentado pelo Sistema S, que recebeu R$ 16,4 bilhões no ano passado em repasses da Receita Federal, que arrecada os recursos compulsoriamente das empresas.

A reportagem encontrou ao menos nove casos de dirigentes e ex-dirigentes de federações suspeitos de corrupção e outros crimes.

Os sindicatos patronais seguem as mesmas regras dos sindicatos dos trabalhadores e realizam eleições regularmente, com prazos que variam de três a cinco anos, dependendo do estatuto.

No caso das federações, votam os presidentes dos sindicatos que as compõem. Os comandantes das federações só conseguem se manter nos cargos por décadas, porque, na maioria das entidades, não há limite para a reeleição.

A reportagem encontrou apenas dois casos -a Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul) e a Fieg (Federação das Indústrias de Goiás)- que permitem apenas um mandato e uma reeleição.