Repescagem do Dança dos Famosos classifica Sergio Malheiros, Bia Arantes e Mariana Ferrão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu neste domingo (4) a repescagem do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão (Globo). Mariana Ferrão, Sergio Malheiros, Bia Arantes, Anderson Tomazini, Fiuk e Deborah Evelyn se apresentaram ao ritmo de zouk, competindo por duas vagas na semifinal, que acontece no próximo domingo (11).

Além da votação do público, o juri artístico, composto por Adriane Galisteu, Christiane Torloni e Artur Xexéo, e especializado, que contou com Philip Miha e Regina Calil, pode votar para escolher quem deveria permanecer na competição.

Com as notas acirradas, Fausto Silva anunciou que uma terceira dupla seria classificada. Assim, Bia Arantes, Mariana Ferrão e Sergio Malheiros conseguiram as vagas na semifinal. Eles se juntam a Dani Calabresa, Pâmela Tomé e Erika Januza, que já estavam classificadas.

Durante a competição, alguns artistas precisaram se afastar por conta de lesões. Esse foi o caso de Mariana Ferrão e Anderson Tomazini. Fiuk também sentiu dores no joelho e optou por se resguardar. Os outros participantes da repescagem foram eliminados do programa num primeiro momento por suas notas e tinham ainda chance de voltarem para a Dança dos Famosos.