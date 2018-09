Repeteco do desastre: ‘Essas Mulheres’ derruba audiência das tardes da Record

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

No dia 2 de novembro de 2007, em nota oficial, a Record informou que a partir daquela data deixava de exibir a reprise da novela ‘Essas Mulheres’, porque os registros de índices tão baixos “estavam comprometendo as estratégias de audiência”. Informou ainda, sem citar o SBT, useiro e vezeiro em fazer isso, que tal atitude não era inédita na televisão, preferindo usar o exemplo da americana CBS que retirou do ar a série “Smith”, com três episódios levados ao ar, e ‘Viva Laughlin’, apenas dois. Antes de tudo, tanto no caso daqui quanto nos de lá, um tremendo desrespeito com os poucos que assistiam. Passados 11 anos, o que pode ter mudado? ‘Essas Mulheres’, guardada esse tempo todo nas prateleiras na rua da Várzea, em São Paulo, continua sendo a mesma novela. Nada foi retirado ou acrescentado a ela, daí ser surpreendente a decisão de uma nova reprise. Outra vez em cartaz, agora no meio da tarde, ela também reprisa seus maus resultados de antes, muitas vezes deixando a Record atrás da Band e Cultura na sua faixa de horário. Aí que vem a questão: quem foi mais desastrado, o diretor daquela época que suspendeu a novela no meio ou o atual que programou essa repetição?

Debates na Globo

A Globo já está com todo o operacional armado para, em 2 de outubro realizar debates com os candidatos a governador dos diversos estados. E o dia 4 do mesmo mês para o debate com os que concorrem à Presidência da República.

Meio ambiente - 1

Está marcado para esta segunda, 10 da manhã, no Museu do Amanhã, Rio, o lançamento do relatório da ONG Global Witness, que averigua vínculos entre a exploração de recursos naturais e conflitos, pobreza, corrupção e abusos de direitos humanos. Além de diversas autoridades, como a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o evento contará com a participação de Taís Araújo.

Meio ambiente – 2

Taís estará acompanhada de um pessoal da minissérie ‘As Mulheres de Gaia’, que será gravada em Manaus e São Paulo a partir deste mês. Uma oportunidade também para falar desse trabalho, cuja trama está relacionada à investigação de crimes ambientais na Amazônia.

Data Vênia

Luiz Flávio D’Urso vai gravar com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, em Brasília. A entrevista será feita nos estúdios da Rede TV! na capital federal para ir ao ar no dia 19.

Tem conversa

O ex-jogador Paulo Nunes, que esteve no Fox Sports durante a Copa do Mundo, está conversando com outros canais esportivos. E não será surpresa se ele vier a reforçar o time de comentaristas do SporTV.

Liberada...

Maria Cândida foi liberada pela TV Aparecida para participar do ‘Canta Comigo’, dia 15, gravação do especial de fim de ano, também como ex da Record Ocasião em que também irá rever o “ex-chefe” Gugu Liberato, com quem trabalho durante alguns anos no ‘Domingo Legal’, do SBT.

... E liberado

Raul Gil é outro que o SBT autorizou a participar das festividades da Record, comemoração dos 65 anos. Ex-apresentador da casa, ele também será um dos entrevistados do Fábio Porchat.

Ele sim...

Tuca Andrada tem retorno garantido à novela ‘Segundo Sol’, como o traficante Juarez. Nos próximos capítulos, o personagem passará a ter um “relacionamento” com Laureta, Adriana Esteves. Negócios envolvendo drogas.

... Mas Ingra é dúvida

Já Ingra Lyberato, a Fátima, não tem ainda retorno assegurado à trama. Trata-se de uma questão que o autor João Emanuel Carneiro e o diretor Dennis Carvalho, por enquanto, não bateram o martelo. A atriz segue contratada até o fim da novela, mas corre o risco de não aparecer mais.

Globo/Raquel Cunha

Bate – Rebate

Trabalho dos repórteres Luiz Carlos Azenha, Catarina Hong, Cleisla Garcia, o ‘Jornal da Record’ leva ao ar a partir de hoje a série ‘Sob Pressão’...

... São reportagens que mostram o Lado B da universidade, as pressões psicológicas que afligem os estudantes desde o ingresso até a formação no curso superior.

Giovanna Antonelli e Marina Ruy Barbosa são, atualmente, as atrizes da Globo mais solicitadas para campanhas...

... É uma atrás da outra, na TV ou nas redes sociais.

O Canal Brasil, da Globosat, vai completar 20 anos no próximo dia 18.

A propósito do Canal Brasil, nesta segunda, 11 da noite, vai ao ar ‘Todos os Paulos do Mundo’...

Paulo José escreveu o texto da sua própria biografia e a narra sem aparecer uma única vez em cena...

... Todas as imagens do filme são retiradas dos seus muitos papéis no cinema.

Por causa do horário político, o ‘Fofocalizando’, do SBT, agora está com dois breaks no meio...

... No começo não tinha nenhum.

C´est fini

O ‘Cidade Alerta’, da Record, está com um espaço destinado a encontrar pessoas desaparecidas. Uma prestação de serviço, sem qualquer sensacionalismo em cima. Em uma semana seis foram localizadas. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!