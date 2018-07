Repórter do SporTV é beijado por torcedor em transmissão ao vivo da Copa da Rússia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O repórter Pedro Bassan foi surpreendido pelo beijo de um torcedor enquanto fazia uma transmissão ao vivo para o SporTV, na manhã deste domingo (15), antes da final da Copa da Rússia.

Bassan, que estava do lado de fora do estádio Luzhniki, encarou como brincadeira e agradeceu o torcedor antes de encerrar a transmissão. No estúdio, o narrador Milton Leite brincou e disse que o repórter "está fazendo sucesso".

Essa não é a primeira vez que um repórter é beijado durante uma transmissão ao vivo. Júlia Guimarães, também no Grupo Globo, conseguiu se desvencilhar do torcedor antes do beijo e ainda deu uma bronca nele, antes da partida entre Japão e Senegal, também na Copa da Rússia.

Aqui no Brasil, a repórter Bruna Dealtry, do Esporte Interativo, foi surpreendida por um beijo na boca de um torcedor do Vasco, em março, antes de um jogo da Libertadores. Na Copa do Rio, em 2014, Sabina Simonato, da Globo, foi beijada em duas ocasiões.