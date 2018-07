Repórter se despede da Globo após 25 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O repórter Andrei Kampff se despediu da Globo nesta segunda-feira (23). O jornalista, que não teve seu contrato renovado, publicou nas redes sociais uma carta de adeus à emissora onde trabalhou durante 25 anos.

"Globo, o adeus é sempre difícil, até quando necessário. Mas ele torna particularmente complicado quando estamos diante de algo que se confunde com grande parte da nossa vida. Hoje saí da Rede Globo. Foram 25 anos segurando a mesma canopla (bem mais que metade da minha vida). Em todos os dias desses anos, sempre fui guiado por uma dupla poderosa: ética e paixão!", escreveu Kampff em seu Instagram.

O jornalista relembrou momentos marcantes de sua trajetória na Globo, desde o início, como estagiário da RBS (afiliada da emissora na região Sul) a ida para São Paulo, onde atuou na cobertura esportiva durante doze anos. Ele também apresentou o "Globo Esporte" e o "Placar da Rodada", quadro do "Jornal da Globo".

"Quantas histórias, quantas aventuras. Fiz cobertura de Olimpíadas, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, finais de Libertadores, Fórmula 1... nesse tempo, fui a 32 países atrás de histórias espetaculares. Contei um dos recordes mundiais de César Cielo, mostrei Guga na calçada da fama do tênis mundial. Fiz entrevistas exclusivas com Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Zoff, Kahn, Platini, Ronaldos etc... ajudei a apresentar Neymar para o mundo", elencou o repórter.

Andrei Kampff foi repórter especial da Globo e trabalhou em todos os programas jornalísticos da casa. Também foi comentarista do "Seleção SporTV" e do "Bem, Amigos", do canal pago SporTV.

"Tudo isso foi sempre desafiador, mas ainda mais legal foi ter conhecido em todos esses anos pessoas fantásticas, que trabalhavam diretamente comigo sem a vaidade de ter um nome estampado na TV. Pessoas que sempre foram felizes no anonimato porque entenderam o quanto é especial o simples e gigantesco gesto de querer fazer bem feito. Elas sempre entenderam bem qual é, também para mim, a principal missão em uma empresa de comunicação: contar grandes histórias, as histórias dos outros", concluiu.