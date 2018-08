Representante de Realeza leva o título de Miss Paraná Latina 2019. Veja fotos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Thaís Zucchi, 26, representante de Realeza, foi a ganhadora do Miss Paraná Latina 2019. A escolha aconteceu no dia 31 de julho, no Teatro Guairinha, em Curitiba. Thaís recebeu a faixa de Amanda Gimenez, a Miss Paraná Latina 2018. Também foram premiadas a Miss Curitiba, Marcela Sanches, como Vice Miss e a Miss Prudentópolis, Agnes Eduarda, como 1ª Princesa da edição de 2019.

Ainda estiveram no Top 05 as representantes de Ponta Grossa (Ingrid Kubis) e Paranaguá (Brenda Sthefany, respectivamente. O concurso é uma Promoção Exclusiva de Marcelo Ramos, e contou com a participação de 20 municípios do Paraná.

A nova Miss Paraná Latina irá representar o Estado no concurso Miss Brasil Latina 2019, que será realizado em Recife / Pernambuco no mês de Novembro.

O evento também premiou as Misses:

- Palmas (Miss Personalidade) / Shaianne Borges

- São José dos Pinhais (Miss Fotogenia) / Pietra Possamai

- Ubiratã (Miss Simpatia) / Flávia Rocha

- Londrina (Miss Elegância) / Brenda Durães

- Realeza (Miss Biquíni) / Thaís Zucchi

- Marechal Cândido Rondon (Rainha do Turismo do Paraná) / Djenifer Huppes