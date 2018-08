Representante do Piauí vence Miss Brasil Mundo e conta sua vida difícil

Da redação

A estudante Jéssica Carvalho, 22 anos, foi coroada na madrugada de domingo como Miss Brasil Mundo. Representante do Piauí, ela contou um pouco da sua vida, que nem sempre foi fácil. Ela disse já ter passado fome, e que é a primeira pessoa da família dela a conseguir ingressar na universidade — faz o curso de Medicina em uma instituição particular com bolsa integral.

História



Biografia de Silvio Santos tem sessão de autógrafos e vai virar filme

O best-seller Silvio Santos — a biografia, que está em adaptação para o cinema pela Paris Filmes, teve sessão de autógrafos no estande da Universo dos Livros da Bienal do Livro de São Paulo, no sábado. As autoras Marcia Batista e Anna Medeiros receberam os leitores e famosos para comemorar o sucesso do livro. O evento marcoú também a celebração de mais de 80 mil exemplares vendidos do livro e a compra dos direitos de adaptação para o cinema pela Paris Entretenimento: o best-seller vai virar filme e as gravações começarão ainda este ano. A Bienal do Livro de São Paulo é um dos mais importantes eventos literários do País e terminou ontem.

Celebridade

Fulvio Stefanini vem a Curitiba no fim do mês com o premiado ‘O Pai’

As confusões entre um pai em uma filha. A cômica convivência. A impaciência dos que frequentam a casa. Ora se amam, ora não se suportam. Sucesso no mundo inteiro, O Pai, premiado texto teatral que já correu o mundo e venceu o cobiçado Prêmios Molière, na França, aqui é interpretado por Fulvio Stefanini, que com este trabalho ganhou o Prêmio Shell de melhor ator do ano. Carol Gonzalez, Déo Patricio, Paulo Emílio Lisboa, Wilson Gomes e Carol Mariottini. compõe o elenco ao lado de Fulvio. E a montagem vem para Curitiba, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Teatro Fernanda Montenegro.

Níver do dia

Marcus Viana

compositor brasileiro

65 anos