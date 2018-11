Representantes de Indaiatuba e Campinas ganham Miss e Mister CNB São Paulo 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atual miss Indaiatuba, Michelle Vale, e o mister Campinas, Gustavo Bomfim, sagraram-se vencedores do Miss e Mister CNB (Concurso Nacional de Beleza) São Paulo 2019, respectivamente, na noite deste sábado (17), na capital paulista.

Eles disputaram as vagas com outras 20 misses e 19 misters do estado. O título da competição regional garante vaga nas disputas do Miss Brasil Mundo e Mister Brasil CNB, franqueados oficias no país da Miss World Organization, que realiza o Miss Mundo e Mister Mundo.

A premiação, que ocorreu na Sala São Paulo, no centro da cidade, teve no seu ponto alto a coroação de Michelle e Gustavo pelos atuais detentores do título, Sthefany Schunck e Samuel Costa.

Costa, aliás, é o atual campeão do Mister Brasil CNB, e, em dezembro, representará o país no Mister Supranational 2018, que será realizado na Polônia.