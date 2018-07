Blog Política em Debate

Em entrevista no início da Convenção do MDB do Paraná, neste sábado (21),na sede da legenda no bairro Batel, o presidente do partido e senador, Roberto Requião, confirmou que será candidato à reeleição como senador e que aposta em aliança do partido com o PDT para apoiar o candidadato do PDT ao governo, Osmar Dias.

Leia mais no blog Politica em Debate