Resgate da FAS localiza jovem desaparecido com Síndrome de Down

Entre as abordagens sociais realizadas pelas equipes da Fundação de Ação Social (FAS), nesta quinta-feira (26/7), uma se destacou. Foi o atendimento a um rapaz que estava vagando pelas ruas do bairro Umbará, na Regional Bairro Novo.

Felipe Gabriel Ribeiro, 22 anos, tem Síndrome de Down e estava desaparecido desde o fim da manhã, o que provocou uma grande mobilização da família em vários bairros e nas redes sociais.

A FAS foi acionada às 18h48 por um morador do Umbará que encontrou Felipe na rua. Como Felipe reclamou que estava com fome, o homem comprou alimentos em um supermercado e depois ligou para a Central 156, canal de comunicação da Prefeitura com a população e base dos atendimentos feitos pelo Centro de Abordagem Social 24 Horas da FAS.

“Foi um grande alívio, quando cheguei Felipe já estava dentro da Kombi da FAS e vestindo uma blusa que deram para ele”, contou a mãe, Sirley Amâncio Ribeiro, que mora no Tatuquara, a mais de 10 quilômetros de distância do local onde o jovem foi encontrado.

Sirley explicou que saiu com o marido para comprar materiais para a marcenaria da família. Felipe ficou em casa com a irmã, de 17 anos, e dois funcionários. “Ele costuma ir ao mercadinho que fica do lado de casa, mas quando eu cheguei minha filha disse que ele estava demorando. Fomos buscá-lo, mas disseram que ele não tinha aparecido. Foi quando começamos a procurar, com a ajuda de parentes e muitos amigos”, contou ela, que também pediu ajuda em uma postagem no Facebook, que teve mais de 600 compartilhamentos.

A coordenadora do Resgate Social da FAS, Vanessa Resquetti Pereira, explica que foi por meio das redes sociais que a equipe conseguiu localizar a família. “Quando a equipe chegou, Felipe disse o nome, contou que tinha 12 anos e que não sabia onde morava. Como não havia protocolo da família, nem boletim de desaparecimento, a equipe decidiu procurar alguma informação nas redes sociais”, contou.

Felipe explicou que saiu de casa com a intenção de visitar a avó, Maria Lúcia da Silva, que mora na CIC.