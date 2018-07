Restaurante La Varenne promove oficina de gastronomia para a garotada

Redação Bem Paraná, com assessoria

Julho é época de diversão para a garotada. Por isso, durante as férias, o La Varenne promove mais uma edição de sua Oficina Kids. Entre os dias 23 e 25 de julho, crianças de 6 a 12 anos são convidadas a colocar a mão na massa junto com os chefs Felipe Miyake e Mayra Batista. E pode até parecer brincadeira, mas entre ovos, farinha, açúcar e demais ingredientes, os pequenos ainda aprendem - e muito.

"Eles são envolvidos em todo o processo, desde aprender a selecionar os ingredientes, colocá-los na panela, deixar a massa no ponto certo, até fazer a arrumação do prato. Será uma experiência divertida e, ao mesmo tempo, cheia de aprendizado", explicam os chefs. Durante a experiência, as crianças irão atuar como masseiros e participar de todo o processo da confecção de uma massa gratina. Elas também aprenderão a fazer um frango à milanesa e, como sobremesa, um bolo de cenoura. Após o preparo, vem a hora mais gostosa do dia: a de provar os pratos.

Os pequenos ainda recebem um kit com o avental de cozinheiro La Varenne, o toque blanch (chapéu do chef) e uma apostila para que eles anotem as receitas ensinadas, e que ainda contém um pouco da história do restaurante, além de dicas de boas práticas na cozinha. Para participar da experiência, o valor é de R$ 120 por criança e as turmas são limitadas a seis pequenos por oficina - para que haja o máximo de aproveitamento.

Oficina Kids La Varenne

Datas: de 23 a 25/07/2018

Horário: das 18h às 19h | das 19h às 20h

Vagas limitadas: até 6 crianças por turma

Idade dos participantes: entre 6 e 12 anos

Valor: R$ 120 por criança. Contempla a oficina, a refeição, avental de cozinheiro, toque blanch (chapéu do chef) e apostila.

Inscrições: (41) 3044-6600

Endereço: Avenida do Batel, 1.868 - Piso L4