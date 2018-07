Restaurante oferece buffet de tainha, salmão e strogonoff de camarão nesta sexta

Redação Bem Paraná, com assessoria

Peixe da temporada, a tainha é uma das atrações do buffet do Sale Pepe nesta sexta-feira (20/7). Ela será servida ao molho de limão com castanhas. Outras atrações do mar são o Strogonoff de camarão e o Salmão ao molho de pesto. Carnes e massas também integram a seleção de pratos de mais uma edição da Sexta Prime. O restaurante serve almoço das 11h30 às 15h no sistema buffet, a R$ 67,90 o quilo na sexta-feira.

O almoço tem ainda outros pratos especiais com carnes, como Mignon ao molho de mostarda, Picanha suína acebolada e Fricassê de frango. Há também: Purê de abóbora com gengibre, Ravioli Alfredo, Lasanha de espinafre com cogumelos, Massa ao pesto com lulas e batatas ao murro. Entre os acompanhamentos clássicos do buffet, como arroz branco e integral, feijão carioca, legumes na manteiga e farofa.

Para sobremesa, a sexta-feira tem Mil folhas de doce de leite, Mousse de chocolate dois amores, Borwnie, Gelado de limão e Cheesecake com calda de morango, além de pudim e sagu.

O Sale Pepe funciona exclusivamente para o almoço, de segunda a sexta-feira. A cada dia a temática muda. A segunda-feira tem a cozinha brasileira em destaque, seguido pelo cardápio de terça com a gastronomia italiana. A quarta é uma data dedicada há países e outros temas: como México, Alemanha e França. Quinta é dia de cozinha árabe, e na Sexta Prime, a alta gastronomia com frutos do mar e carnes nobres.

Sexta Prime no Sale Pepe Restaurante

Data: sexta-feira, 20 de julho

Horário: das 11h30 às 15h

Valor: R$ 67,90 o quilo

Endereço: Rua XV de Novembro, 818 – Centro, Curitiba – PR

Informações: www.salepepe.com.br