Restaurante Toscana encerra agosto com tributo à Rainha do Pop: Madonna

Redação Bem Paraná com assessoria

O mês encerra com boa música no Restaurante Toscana. A quinta-feira especial, dia 30 de agosto, quem comanda a noite é a Banda Toscana. No repertório variados ritmos que incluem rock, pop, sertanejo, samba, entre outros. Há couvert promocional até 21h30 por R$ 20,00 e, após este horário, o valor é de R$ 30,00. Para o jantar, a casa serve buffet a um custo de R$ 35,00 por pessoa.

Já a sexta-feira, dia 31 de agosto, promete a banda feminina Mandonnas. Formado por Bacabí (vocal), Lívia Calil (guitarra), Carol Steiner (bateria) e Ingrid Richter (baixo), o grupo faz um tributo a Madonna. Trajadas com figurinos que marcaram a carreira da rainha do pop, as artistas interpretam diversos sucessos que vão dos anos 80 até as canções mais recentes. Além das Mandonnas, a noite conta também com a banda Toscana. Couvert promocional até 21h30 custa R$ 20,00 e após este horário, o valor é de R$ 40,00. Para jantar no local neste dia o buffet custa R$ 50,00 por pessoa.

Para encerrar a semana, a programação de sábado, dia 01, será especial ao som da banda residente Toscana. No repertório variados ritmos que incluem rock, pop, sertanejo, samba, entre outros. Couvert promocional até 21h30 por R$ 20,00 e após este horário, R$ 40,00. O buffet no sábado custa R$ 65,00 por pessoa.

Serviço

Restaurante Toscana

Avenida Manoel Ribas, 5761 - Santa Felicidade

Abertura: Quartas, Quintas, Sextas e Sábados

Abertura da casa: 20h

Buffet Servido: 21h

Início Banda: 22h

http://restaurantetoscana.com.br/