Restaurantes da Rua 24 Horas darão sobremesa grátis no jogo final da Copa do Mundo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Brasil não chegou até a final da Copa do Mundo 2018, mas nem por isso deixar de acompanhar o jogo é uma opção. França e Croácia se enfrentam em uma partida histórica neste domingo, dia 15 de julho, no Estádio Luzhniki, em Moscou, a partir das 12h. Os restaurantes Bávaro Chopperia e Hamburgueria, Prinzen e Fresh Juice, localizados na Rua 24 horas realizarão transmissão do jogo com uma ação especial.

Os clientes que acompanharem o jogo em uma das operações e comprarem um aperitivo ou prato principal ganharão um delicioso estrogonofe de nozes em homenagem à Rússia, país sede da competição. A transmissão da partida ocorrerá em diversos pontos da Rua 24 Horas. A Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar - sem número) abre diariamente das 10h às 23h.