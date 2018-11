O que pode e o que não pode no dia da eleição

Da Redação

O resultado das eleições deste ano para os cargos de governador, senadores, deputados federais e estaduais deve ser conclamado entre 17h30 e 19h30 de domingo, dia 7 de outubro. Para presidente da República, o resultado deve ser consolidado às 19 horas, em razão do fuso horário e término das eleições no Acre. Apesar disso, é possível que o resultado já possa ser percebido antes, na medida em que a apuração avançar na maioria dos estados.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após as 17 horas no horário local, o presidente da seção eleitoral utilizará uma senha própria, encerrará a votação e emitirá o boletim de urna. O relatório dos votos é impresso em cinco vias pela urna eletrônica e todas elas são assinadas pelo presidente da seção e pelos representantes ou fiscais dos partidos políticos que estiverem no local. A primeira via do boletim terá de ser fixada em um local visível da seção, para informar qual foi o resultado. Outras três vias serão enviadas ao cartório eleitoral e a quinta via será entregue aos representantes partidários.

Depois disso, a mídia com memória de resultados será gravada de forma criptografada e assinada digitalmente, elemento que garante que o resultado foi gerado pela urna eletrônica preparada para aquela determinada seção. Em seguida, a mídia será encaminhada ao servidor central do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para que os votos sejam totalizados. Caso tudo esteja correto, é iniciada a totalização dos votos. As sessões eleitorais abrem 8 horas, com a liberação de acesso a todos locais de votação, que ficam abertos até as 17 horas.

SERVIÇO

Como votar

Para votar, o eleitor deve ter em mãos um documento oficial com foto que, no caso de Curitiba e dos demais municípios que já passaram pelo recadastramento biométrico, pode ser substituído pelo E-título, aplicativo de celular equivalente ao título de eleitor físico. A Justiça Eleitoral recomenda ao eleitor levar o título em sua versão digital ou impressa para facilitar a identificação da seção eleitoral. É permitido levar uma cola com os números de candidatos. Seis cargos estão em disputa neste ano. A ordem de votação será a seguinte: deputado federal; deputado estadual; senador 1; senador 2; governador e presidente.

Como localizar o local de votação

Os eleitores que precisam confirmar o local de votação devem acessar o site tre-pr.jus.br, ou baixar o aplicativo E-Título ou ligar para o telefone (41) 3330-8880.

Como justificar o voto

Para justificar o voto, é necessário preencher formulário chamado Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), entregue no dia da eleição, em um dos locais destinados ao recebimento das justificativas. O eleitor deve apresentar o número do título eleitoral e documento oficial de identificação (certidões de nascimento ou de casamento não são admitidas). O RJE pode ser obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor, na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas páginas dos tribunais regionais eleitorais (TREs) e, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa. Caso o eleitor não apresente a justificativa no dia da eleição, poderá preencher o RJE pós-eleição e entregá-lo em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo, por via postal, ao juiz da zona eleitoral na qual é inscrito. O prazo é de até 60 dias após cada turno da votação

Voto em trânsito

O prazo para solicitar voto em trânsito já terminou. Se o eleitor tiver feito a solicitação e estiver em uma cidade dentro do Estado de seu domicílio eleitoral, ele poderá votar para todos os cargos. Agora, se estiver fora do seu Estado, poderá votar apenas para presidente.

Dúvidas

Em caso de dúvidas de última hora, os eleitores têm à disposição o número (41) 3330-8880 do TRE, para descobrir local de votação, número do título de eleitor, informações sobre a justificativa de voto, entre outras. Durante esta semana, até a sexta-feira (5), o serviço fica disponível de meio-dia até as 19h. No sábado, véspera da eleição, o atendimento será feito das 8h às 17h e no domingo de votação, das 7h às 17h. Outra opção é o aplicativo E-Título, para smartphones.

Dois senadores

Cada eleitor deverá escolher dois candidatos para o Senado neste ano, mas se digitar o mesmo número duas vezes, um dos votos será anulado. Ou seja, é impossível votar duas vezes para o mesmo candidato ao Senado.

Voto em legenda para o Senado

Para o Senado não existe possibilidade de voto em legenda.

Voto em legenda vai para a chapa

Para a Assembleia e Câmara Federal, se existir uma coligação de candidatos a deputados estaduais ou para federais, com dois ou mais partidos, o eleitor que votar em um dos partidos coligados da chapa terá o voto é computado para a coligação e não especificamente para o partido. Pode ocorrer de o eleitor votar no partido X, o voto vai então para a coligação X/Y e o político do partido Y ser beneficiado, caso ele tenha mais votos que os colegas de chapa do partido X.

Voto em legenda sem candidato

Nas proporcionais (deputados), se o partido não tiver candidato para deputado estadual, por exemplo, como é o caso do Partido NOVO, que só tem candidatos a deputado federal no Paraná, e o eleitor votar na legenda o voto será anulado.



OLHO VIVO

O que pode e o que não pode no dia da eleição

Aparelhos

Dentro da cabine de votação, é proibido o uso de celulares, câmeras fotográficas, filmadoras e demais equipamentos eletrônicos, que devem ser deixados com os mesários.

Camisetas

Pode, mas o cidadão deve evitar as camisetas. Caso encontre outros eleitores com camisetas semelhantes, isso pode caracterizar uma manifestação coletiva, o que é considerado crime eleitoral. É permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido, coligação ou candidato, que pode ser revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, ou adesivos. Campanhas não podem confeccionar camisetas.

Carro adesivado

Pode rodar com carros adesivados, contanto que a manifestação permaneça silenciosa e o veículo só pode estacionar diante do local de votação enquanto o direito de votar é exercido.

Bate-boca

O procurador Armando Sobreiro Neto, coordenador das Promotorias Eleitorais de Justiça do Ministério Público do Paraná (MP-PR) recomenda que as pessoas evitem confusões. Ao se deparar com irregularidades, o cidadão não deve tirar satisfações, e sim acionar as autoridades.

Como denunciar

Denúncias de irregularidades eleitorais podem ser feitas para o telefone 181, o Disque-Denúncia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer localidade do Paraná, com atendimento 24 horas e não é preciso se identificar. As denúncias também podem ser feitas pela internet pelo site www.181.pr.gov.br, onde podem ser anexados arquivos de fotos, vídeos, dentre outros. Casos flagrantes mais graves, como situação de compra de votos ou boca de urna no dia da votação, continuam podendo ser denunciados pelo 190 da Polícia Militar. Denúncias podem ser encaminhadas também diretamente ao Ministério Público Eleitoral e ao TRE. Basta procurar as informações no site destas instituições ou se dirigir pessoalmente a qualquer uma das 186 zonas eleitorais do Paraná.