Resultados parciais nos estados começam a ser conhecidos a partir das 17 horas. Eleição presidencial só às 19 horas

Da Redação Bem Paraná com sites

Falta pouco para o encerramento da votação no primeiro turno das eleições 2018. Os resultados começam a ser conhecidos a partir das 17 horas nos estados, conforme o fuso horário. No Paraná, por exemplo, os primeiros dados parciais devem ser divulgados assim que acabe a votação nas seções eleitorais, com dados para o governo, Senado, e as votações de deputados federais e estaduais.

Já os números para presidente só devem começar a ser divulgados ás 19 horas, por causa do fuso horário. Como alguns estados estão atrasados duas horas, só depois de concluído é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve divulgar os primeiros números.