Resumo das Novelas de 30 de Abril a 6 de Maio

MALHAÇÃO - SEU LUGAR NO MUNDO

terça-feira, 02 de maio – Ricardo acorda do coma com uma notícia péssima: Caio está com a guarda de Manuela. Ainda em recuperação, o empresário se desespera ao saber que o cunhado fugiu com a filha mais nova e tenta se levantar na marra da cama do hospital. Se não posso ir eu mesmo lá, me deixa pelo menos saber o que está acontecendo com a minha filha! O Caio é capaz de tudo com a sua irmã, Juliana! Me ouve, pelo menos uma vez!, diz o empresário ao ser contido por Juliana, que sofre ao ouvir a agonia do pai: Eu não vou me perdoar se eu perder a Manuela praquele doente! Juliana fica tensa com o pai.

GLOBO

NOVO MUNDO

segunda-feira, 01 de maio – Anna não se conforma com a censura a seu livro. Cecília confidencia a Diara que está apaixonada por Libério. Thomas exige que Elvira convença Anna de que tem uma família feliz com Joaquim. Joaquim questiona Pedro sobre as mudanças no livro de Anna. Anna desmaia depois de autografar os livros. Jurema torce para Piatã se casar com Jacira. Joaquim afirma a Dom Pedro que não descuidará de sua segurança. Cecília devolve o livro de Libério com uma carta dentro. Dom Pedro ofende Chalaça. Benedita sugere que Felício denuncie Domitila à Polícia. Licurgo e Germana compram escravas, mas não conseguem se comunicar. Jacira tenta ensinar Piatã a caçar. Thomas faz intriga de Joaquim para Chalaça. Anna conta para Leopoldina que está esperando um filho de Joaquim.

terça-feira, 02 de maio – Anna diz a Leopoldina que contará a verdade para Thomas e Joaquim. Wolfgang decide ensinar boas maneiras a Diara. Thomas manda Nívea impedir Anna de sair sozinha. Cecília se surpreende ao ver sua carta publicada no jornal. Joaquim sugere que Chalaça surpreenda Dom Pedro. Wolfgang compra um título de nobreza para Diara. Elvira descobre que Anna está grávida. Amália tem um surto depois de um sonho e a Madre tenta acalmá-la. Chalaça conta sobre Domitila para Dom Pedro. Ubirajara desconfia de que Jacira e Piatã mentiram para sua nação. Thomas, Sebastião e Avilez confabulam contra Dom Pedro. Elvira conta para Joaquim sobre a gravidez de Anna. Leopoldina exige que Dalva e Lurdes se sentem à mesa e manda Patrício servi-las. Domitila aceita ser presa para não revelar o paradeiro dos filhos para Felício. Joaquim procura Anna.

quarta-feira, 03 de maio – Joaquim questiona Anna sobre a paternidade da criança que espera. Leopoldina sofre com as ausências do marido. Licurgo e Germana tentam cobrar de Chalaça e Dom Pedro as despesas que tiveram na taberna. Francisco implora que a prisão de Domitila seja domiciliar. Anna mente e diz a Joaquim que o filho que espera é de Thomas. Quinzinho leva Anna para falar com Elvira. Thomas garante a Avilez que facilitará o roubo do dinheiro que Dom Pedro planeja mandar para São Paulo. Anna conta para Thomas que está grávida. Germana e Licurgo são enganados. Piatã confessa a Ubirajara que não sabe caçar. Cecília envia outra carta a Libério. Joaquim ataca os bandidos que tentam levar o baú com o dinheiro de Dom Pedro. Avilez se surpreende com o conteúdo do baú que foi roubado. Pedro destitui Thomas de seu cargo.

quinta-feira, 04 de maio – Thomas não consegue argumentar com Dom Pedro. Ubirajara desafia Piatã. Thomas afirma a Anna que Joaquim fez intrigas contra ele. Anna garante ao marido que conversará com Leopoldina. Joaquim reclama por Elvira tentar se comportar como Anna. Elvira encontra Germana e Licurgo amarrados. Diara pede para ter filhos com Wolfgang. Piatã é obrigado a caçar sozinho na mata. Anna discute com Joaquim por causa de Thomas. Joaquim flagra Licurgo e Germana saindo da sala de Thomas. Cecília leva Peter ao convento para ver Amália. Thomas avisa a Sebastião que não poderá liberá-lo dos impostos. Piatã volta com uma caça para a aldeia e Jacira se surpreende. A Madre flagra Cecília e Peter falando com Amália. Chalaça oferece dinheiro para Felício se afastar de Domitila. Pedro descobre que Leopoldina está grávida. Avilez entrega a Dom Pedro uma carta exigindo sua volta a Portugal.

sexta-feira, 05 de maio – Dom Pedro se enfurece com Avilez e Joaquim tenta contê-lo. Joaquim orienta Dom Pedro a lutar pelo Brasil. Piatã faz uma cerimônia de iniciação com os Tucarés. Joaquim, Peter e Libério combinam uma manifestação para apoiar Dom Pedro. Idalina sugere a Diara que a dificuldade de ter um filho pode ser de Wolfgang. Thomas tem um plano para acabar com a manifestação a favor de Dom Pedro. Leopoldina pede o apoio de Anna para seu marido. Elvira convence Germana e Licurgo a não apoiar Portugal. Dom Pedro se emociona com o apoio do povo. A mando de Thomas, um grupo liderado por Matias ataca o Paço e inicia uma confusão na manifestação. Anna vê Thomas indo para a sede do partido português. Joaquim salva Anna de ser atacada na rua.

sábado, 06 de maio – Joaquim leva Anna para um lugar seguro. Avilez, Sebastião e Thomas se preocupam com a invasão à sede do partido português. Joaquim sente o bebê de Anna na barriga e os dois se aproximam. Pedro teme que o povo ataque sua família e pensa em abandonar o Brasil. Domitila afirma que apoiará Dom Pedro. Piatã conversa com Olinto sobre Jacira. Amália exige a presença de Cecília para a Madre. Cecília foge de um encontro com Libério. Thomas é ferido e Anna se preocupa com o marido. Sebastião avista Cecília e Matias alerta a menina para chegar em casa antes do pai. Leopoldina impede Anna de contar a verdade sobre a paternidade do filho que espera. Piatã beija Jacira. Thomas mente ao ser questionado sobre sua presença na sede do partido português. Anna se sente culpada por duvidar do marido. Thomas se vangloria para Avilez por ter enganado Dom Pedro.

GLOBO

ROCK STORY

segunda-feira, 01 de maio – Zac fica arrasado ao saber que a mãe esteve no Rio e não o procurou. Nelson conta que Amanda entrou para o Galáxia do Axé. Para afastar Léo de Stefany, Manu pede a Lázaro que organize uma turnê para eles na Europa. Léo avisa a Stefany que Néia concordou em ensiná-la a cozinhar. Marisa questiona Alex sobre a importância do caderno que ele deixou em sua casa. Haroldo demite Yasmin. Diana chora quando Chiara mostra o vestido que Gui comprou para a menina usar no casamento dele com Júlia. Yasmin beija Tiago. Gui avisa a Diana que Chiara não irá mais morar com ela.

terça-feira, 02 de maio – Diana se assusta quando Gui decide levar Chiara. Tainá convida Paçoca para trabalhar na gravadora. Léo se surpreende quando Stefany lhe conta o que sabe sobre a história de seu pai. Stefany revela que o pai de Léo voltou para Mesquita. Léo procura o pai e decide não contar a Néia o que descobriu. Nicolau e Tom veem Yasmin beijando Tiago. Gordo repreende Diana e diz que ela colocou a vida de Chiara em risco. Diana decide sair da casa de Gordo e pede para ficar com Lázaro.

quarta-feira, 03 de maio – Lázaro aproveita o momento de fraqueza de Diana para se aproximar. Léo conta a Yasmin que o pai deles voltou. Glenda promete devolver a Luizão o dinheiro que Amanda roubou. Natália afirma a Yasmin que ela está usando Tiago para esquecer Zac. Lázaro confessa a Diana que não se arrepende de ter roubado a música de Gui. Zac descobre que Tiago mentiu para Júlia. Yasmin procura Tiago. Lázaro é condenado a pagar uma grande indenização para Gui. Júlia desmascara Tiago na frente de Yasmin.

quinta-feira, 04 de maio – Tiago avisa a Júlia que voltará para Fernando de Noronha. Lázaro garante a Diana que recorrerá da decisão do juiz. Gordo alerta Diana para ter cuidado com Lázaro. Zac descobre que Mariane desistiu de vender o apartamento. Nelson sente ciúmes ao ouvir os comentários de outros homens sobre o cartaz de Glenda e Edith. Lázaro tenta reconquistar Diana. Júlia não consegue impedir Diana de levar Chiara. Diana inventa para Chiara que o casamento de Gui e Júlia foi adiado. Léo consegue se encontrar com o pai. Gui fica nervoso ao perceber que Diana sumiu com Chiara.

sexta-feira, 05 de maio – Gui diz a Júlia que Diana levou Chiara com o objetivo de arruinar o casamento deles. Gordo consegue encontrar Chiara e avisa a Diana que levará a neta ao casamento de Gui. Gui e Júlia se casam. Gordo diz a Diana que não confia mais nela. Léo avisa ao pai que Néia e Yasmin não demonstraram interesse em vê-lo. Léo sugere que o pai disfarce seu visual para não ser reconhecido por Néia. Diana manda Vanessa trabalhar no feriado. Lázaro conta a Diana sobre seu plano de trazer Mariane para o Rio.

sábado, 06 de maio – Diana pede que Lázaro não procure Mariane. Léo não gosta de saber que abrirá o show da 4.4 num festival. Tom sugere que Yasmin entregue o presente de aniversário de Zac na festa que os amigos promoverão para ele. Marisa conta a Romildo que Haroldo é o pai do filho que ela está esperando. Lázaro liberta Mariane da cadeia e avisa que Zac está precisando dela.

GLOBO

A FORÇA DO QUERER

segunda-feira, 01 de maio – Bibi defende Ritinha e Joyce se irrita. Anita critica Cibele por acabar com seu casamento. Eugênio repreende Ruy. Edinalva é impedida de entrar na empresa C.Garcia. Joyce discute com Silvana sobre a decisão de Eugênio para o caso de Ruy. Abel comenta com Nazaré que falará com a advogada para entrar com o pedido de divórcio do filho. Zeca troca mensagens com Jeiza. Nazaré teme pelo namoro do sobrinho. Ivana questiona Joyce sobre sua discussão com Silvana. Eugênio acerta com Heleninha os detalhes da hospedagem de Ritinha. Bibi garante a Ritinha que irá ajudá-la. Eurico decide conversar com Edinalva. Cibele pensa em sair do país. Caio briga com Eurico por causa de Edinalva. Irene faz uma pesquisa sobre Eugênio e sua família. Zeca e Jeiza dançam carimbó no bar de Nazaré. Ruy liga para Ritinha. Cibele decide perdoar Ruy.

terça-feira, 02 de maio – Ritinha reclama por não conseguir falar com Ruy. Joyce discute com Eugênio. Edinalva mente para Cândida e Nazaré sobre sua situação. Ruy conta para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Junqueira comenta com Heleninha sobre a briga entre Caio e Eurico. Ritinha foge da casa de Heleninha ao saber que Ruy e Cibele reataram. Jeiza descobre que Zeca não deu entrada no divórcio e termina o namoro com o rapaz. Junqueira, Heleninha e Bibi procuram por Ritinha. Joyce e Cibele pensam em levar Ritinha para fazer um exame de DNA no feto em sua barriga. Eugênio avisa a Ruy do sumiço de Ritinha. Cândida e Nazaré se enfurecem com Edinalva. Caio decide abandonar todas as causas da empresa C.Garcia. Ruy encontra Ritinha na praia. Irene se matricula na academia de Joyce. Zeca e Jeiza hostilizam um ao outro. Rubinho recebe um telefonema misterioso e Aurora estranha a atitude do genro. Ruy decide se casar com Ritinha.

quarta-feira, 03 de maio – Joyce tenta contatar Eugênio, que vai se encontrar com Irene. Ruy avisa que Ritinha e Marilda ficarão em sua casa. Joyce mente para Cibele sobre Ruy e Ritinha. Simone convence Ivana a procurar a psicóloga. Marilda chega ao Rio de Janeiro. Caio tenta convencer Joyce a aceitar o casamento de Ruy e Ritinha. Irene convida Eugênio para viajar. Eurico exige que Dantas compre a parte de Caio na empresa. Caio conta para Cibele que Ruy e Ritinha estão juntos. Ivana conversa com a psicóloga. Silvana faz apostas pelo computador. Cibele afirma que se vingará de Ruy e Ritinha. Zeca não gosta de ver Allan sair com Jeiza. Cândida e Nazaré cobram de Edinalva o dinheiro que ela está devendo. Jeiza perde a concentração durante o treino por causa de Zeca. Rubinho fecha mais uma suposta negociação e Aurora se impressiona. Caio afirma a Junqueira que não venderá sua parte na C.Garcia. Nonato implora que Jane di Castro finja que não o conhece. Ritinha fica apreensiva quando Eugênio pergunta sobre seus documentos.

quinta-feira, 04 de maio – Ritinha passa seus dados para Eugênio. Ivana tenta confortar Joyce. Eugênio obriga Ruy a se desculpar com Dantas. Cibele deixa o Rio de Janeiro. Ritinha pede novos documentos para Waldemar, em Parazinho. Simone bloqueia o site de apostas no computador de Silvana. Nonatoajuda Jane a se arrumar em seu camarim. Cláudio convence Ivana a viajar com ele. Cândida confirma que Jeiza está gostando de Zeca. Edinalva se insinua para o namorado de Aurora. Bibi ouve uma mulher falando com Rubinho no celular e decide seguir o marido. Caio reata com Leila. Abel se irrita por não poder dar entrada no divórcio do filho. Caio comenta com Silvana sobre a aproximação de Irene e Joyce. Eugênio conta para Ritinha que Edinalva está no Rio de Janeiro. Silvana ganha dinheiro jogando pôquer. Ivana pede a ajuda de Joyce. Joyce se surpreende ao ver Ritinha vestida de sereia na piscina do condomínio.

sexta-feira, 05 de maio – Joyce exige que Ritinha não use sua cauda de sereia na piscina. Dantas afirma que Cibele continuará como assessora da presidência na empresa. Silvana decide alertar Joyce sobre Irene. Leila discute com Caio por causa de Bibi. Cláudio tenta ter intimidade com Ivana. Bibi chega de surpresa no restaurante onde Rubinho trabalha. Irene chantageia Silvana. Nonato compra assessórios femininos com o dinheiro que recebe de Eurico. Joyce leva Ritinha ao shopping. Nonato se veste como mulher. Jeiza é escalada para comandar uma grande operação policial. Cândida tem um mau pressentimento quando Jeiza leva seu celular de trabalho ao sair de casa. Zeca afirma que não liberará Ritinha para se casar. Jeiza discute com Edinalva. Chega o dia do casamento de Ritinha e Ruy. Joyce culpa Caio pelo fim do romance do filho com Cibele. Anita manda fotos do casamento para Cibele. Jeiza é assaltada e Zeca tenta ajudá-la.

sábado, 06 de maio – Zeca leva um tiro para proteger Jeiza, que socorre o rapaz. Eugênio conduz Ritinha até Ruy. Heleninha é solidária ao desespero de Joyce. Ruy e Ritinha se casam. Shirley tem uma ideia contra Ruy e fala com Cibele. Simone questiona Ivana sobre a viagem com Cláudio. Eugênio pede para Caio se entender com Eurico. Leila questiona Silvana sobre Irene e estranha sua ausência no casamento. O buquê de noiva de Ritinha cai em cima de Caio. Heleninha questiona Caio sobre a venda de sua casa para Bibi. Ritinha e Ruy dançam o carimbó na festa de casamento e Joyce se desespera. Cibele assiste ao vídeo do casamento de Ruy. Jeiza e Zeca reatam o namoro. Caio decide se casar com Leila. Bibi reclama do namorado de Aurora. Ivana aceita que Simone marque uma nova consulta com a psicóloga. Irene manipula Eugênio. Edinalva vai com três seguranças à empresa C.Garcia. Ruy descobre a suposta gravidez de Cibele.

