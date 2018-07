Resumo das Novelas de 8 a 13 de Maio

Bem Paraná

MALHAÇÃO - SEU LUGAR NO MUNDO

segunda-feira, 08 de maio, Lica resiste em deixar uma festa com MB. Das Dores se preocupa com a previsão do tempo e Ellen desconfia de que sua mãe não voltará para casa. Mitsuko repreende o comportamento de Tina. Keyla se prepara para ir com Roney ao hospital, acompanhar a gravidez. Lica briga com MB, e Clara e Felipe apoiam a amiga. Benê garante a Julinho e Josefina que fará amizades na escola. Keyla, Benê, Tina, Ellen e Lica se encontram no metrô. Chove torrencialmente. A bolsa de Keyla estoura e as meninas acabam fazendo o parto do bebê. Tato descobre que o bebê de Keyla nasceu no metrô. Os paramédicos socorrem Keyla e o bebê.

terça-feira, 09 de maio – Roney e Tato visitam Keyla e o bebê no hospital. Keyla se preocupa com o estado de saúde do filho. Benê comemora as novas amigas. Keyla pensa em um nome para o bebê e pede ajuda às amigas. Ellen acha graça do jeito diferente de Benê. Ellen promete a Dóris que não hackeará mais nenhuma rede de computadores. MB revela a Tina que os pais de Lica estão se separando. Lica se revolta contra Edgar. Tato enfrenta Aldo e sai de casa. Keyla se recusa a deixar o hospital com o filho, e as amigas a apoiam. Tato garante que cuidará do bebê com Keyla.

quarta-feira, 10 de maio – Keyla insiste para que Tato reflita sobre a decisão de cuidar do bebê ao seu lado. Keyla dá ao filho o nome de Antônio. Roney permite que Tato se mude para sua casa com Keyla e o bebê. Passam-se dois meses. As meninas visitam Keyla e Tonico e comemoram a amizade. Anderson e Tina se interessam um pelo outro. Juca se insinua para Ellen, que tenta ajudar Jota com o computador. Bóris e Dóris reúnem os responsáveis por Lica, Ellen, Keyla, Benê e Tina para compartilhar as experiências vividas pelas meninas. Ellen, Lica e Tina discutem e afirmam que não são mais amigas.

quinta-feira, 11 de maio – Keyla impede Tato de registrar Tonico. Benê conta para Julinho sobre a discussão que teve com as amigas. Ellen pede que Anderson entregue a Jota um envelope. Felipe tenta consolar Lica e MB fica enciumado. Juca pede para Tina fazer as pazes com Lica. Anderson convida Tina para passear de motocicleta. Jota se impressiona com a programação feita por Ellen. Roney manda uma mensagem para Lica, Benê, Ellen e Tina, em nome de Keyla, e elas estranham. As meninas decidem promover a Balada do Bebê para conseguir fraldas para Tonico. Tato sai com Tonico e Keyla faz uma confissão para as amigas.

sexta-feira, 12 de maio – Keyla conta para Lica, Benê, Ellen e Tina como se envolveu com o pai de Antônio. Tato faz uma tatuagem com os pezinhos de Tonico e Keyla se emociona. Lica e Benê organizam a Balada do Bebê. K1 exige que K2 não compareça à festa de Keyla. Clara fica chateada por não ser convidada para o evento. Keyla mostra para Lica, Benê, Ellen e Tina o galpão de Roney. Josefina conserta a torneira da lanchonete e Roney não gosta. Lica procura Clara e descobre que Malu está namorando Edgar. Keyla é rude com Tato. Benê toca a música de Roney no galpão.

SOL NASCENTE

segunda-feira, 08 de maio – Thomas se surpreende com a notícia de que Dom Pedro será obrigado a ir para Portugal. Leopoldina tenta apoiar Dom Pedro. Peter e Joaquim se empenham para impedir a partida do Príncipe Regente. Anna tem um sonho e decide escrever um novo livro. Jacira se preocupa com a demora de Piatã em voltar para a aldeia. Avilez avisa a Leopoldina que a Família Real terá que partir. Joaquim duela com Avilez no palácio. Germana e Licurgo reclamam de servir a tripulação do navio. Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva para apoiar Dom Pedro. Leopoldina pede que Joaquim mantenha seu marido longe do palácio. Benedita ouve a conversa de Domitila com Rosa sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Elvira sabota a comida dos marinheiros na taberna. Jacira e Piatã se beijam. Anna vai com Thomas, Wolfgang e Diara ao palácio. Dom Pedro decide voltar para Portugal.

terça-feira, 09 de maio – Leopoldina passa mal, e Avilez desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida a Portugal. Avilez interdita a taberna de Germana e Licurgo. Libério pega a carta deixada por Cecília no banco na igreja e a publica no jornal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Dom Pedro fica impactado com a repercussão que sua decisão causou na cidade. Jacira pede para Piatã não revelar o namoro dos dois. Ferdinando observa o casal escondido na mata. Leopoldina elogia Joaquim para Anna. Licurgo e Germana decidem ficar na casa de Elvira. Matias leva um exemplar do jornal para Sebastião, e Cecília se preocupa com a reação do pai e de Avilez ao ler seu artigo. O Príncipe Regente pensa em não receber a comitiva vinda de São Paulo. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a levá-las ao encontro de Dom Pedro.

quarta-feira, 10 de maio – Domitila fica ansiosa para encontrar Dom Pedro. Thomas percebe a tensão de Chalaça ao observar a amante. Benedita tem um encontro com Dom Pedro. Thomas ouve a conversa de Chalaça com a amante. Cecília tenta alertar Libério sobre a represália contra o jornal, mas é impedida por Matias. Avilez e seus soldados destroem o jornal. Domitila manipula Chalaça para conseguir conhecer Dom Pedro. Jacira comenta com Piatã que viu um espírito na mata, e os dois decidem investigar. Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Dom Pedro se recusa a falar com Leopoldina sobre sua decisão de ir para Portugal. Thomas tenta disfarçar a irritação ao ver Anna com os baús de seu pai. Joaquim conta histórias para Quinzinho e se lembra de Anna. Thomas encontra o diário do pai de Anna, mas percebe que estão faltando algumas páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve uma audiência com Dom Pedro.

quinta-feira, 11 de maio – Domitila discute com Benedita e decide deixar o Rio de Janeiro. Leopoldina apoia Dom Pedro, que se sente aliviado. Idalina flagra Matias conversando com Cecília. Thomas disfarça sua raiva quando Anna diz que não colocará seu nome no filho que espera. Chalaça se despede de Domitila. Wolfgang diz a Diara que lutará para ficar no Brasil. Anna conversa com Nívea sobre seu pai. Licurgo distribui panfletos a favor de Dom Pedro. Germana prepara uma simpatia para Elvira conquistar Joaquim. Avilez fecha o galpão que contém a munição das tropas. Leopoldina manda Joaquim pedir munição aos aliados, e Thomas registra a ordem. Anna sente uma forte dor, e Nívea a socorre. Jacira percebe a presença de alguém na mata, e Piatã se preocupa. Madre Assunção permite que Peter visite Amália regularmente. Libério lamenta a falta de cartas de sua correspondente secreta. Thomas informa a Avilez que Joaquim buscará munição fora do Rio de Janeiro. Domitila ataca a carruagem de Benedita.

sexta-feira, 12 de maio – Benedita se apavora com o ataque à sua carruagem. Avilez apreende toda a munição trazida pelo soldado ao Rio de Janeiro. Joaquim e Chalaça desconfiam de que Thomas seja um traidor, mas Leopoldina os repreende. Domitila expulsa Benedita de casa. Avilez faz um pronunciamento que provoca a ira de Dom Pedro. Joaquim tem uma ideia para conseguir que Dom Pedro fique no Brasil. Thomas avisa a Avilez que só deixará seu disfarce quando Pedro voltar para Portugal. Licurgo, Germana e Elvira coletam assinaturas pela rua. Wolfgang defende Diara de Sebastião. Avilez não se preocupa com o abaixo-assinado para apoiar Dom Pedro. Anna encontra Joaquim e pede que Nívea não comente com Thomas. Jacira persegue Ferdinando na mata. Avilez chega ao palácio para tomar o poder de Dom Pedro. Joaquim apresenta as assinaturas contrariando as ordens das Cortes Portuguesas. Dom Pedro decide ficar no Brasil e é ovacionado pelo povo.

sábado, 13 de maio – Dom Pedro enfrenta Avilez, que sai do palácio vaiado. Cecília fica animada com os acontecimentos na cidade. Dom Pedro e Chalaça acusam Thomas de traição. Joaquim leva Elvira ao jantar de comemoração no palácio e fica envergonhado. Piatã discute com Jacira. Idalina se surpreende ao saber por quem Cecília está apaixonada. Jacira e Piatã se reconciliam. Leopoldina, Wolfgang e Diara fogem de Elvira. Thomas decide viajar e instrui Nívea a vigiar Anna. Domitila acredita que Chalaça estragou seus planos. Chalaça e Peter comemoram o Dia do Fico. Piatã e Jacira passam a noite fora da aldeia. Domitila pede que Francisco organize seu encontro com Dom Pedro. Avilez questiona Sebastião sobre o paradeiro de Thomas. Thomas procura Domitila.

ROCK STORY

segunda-feira, 08 de maio – Lázaro diz a Mariane que Gui está tentando colocar Zac contra ela. Mariane aceita a proposta de Lázaro e volta para o Rio de Janeiro com ele. Zac fica surpreso com a festa de aniversário que os amigos lhe preparam. Tom incentiva Zac a reatar com Yasmin. Zac e Gui se surpreendem ao ver Mariane. Zac diz a Gui que não irá morar com Mariane. Almir aceita o convite de Léo para jantar em sua casa e surpreender Néia. Romildo confirma para Gilda que é pai do filho de Marisa. Gordo e Diana discutem. Gui conta a Júlia que Lázaro será obrigado a pagar a indenização pelo roubo de sua música. Lázaro manipula Mariane. Zac pergunta à mãe o motivo de sua volta.

terça-feira, 09 de maio – Mariane tenta justificar seu desaparecimento para Zac. Néia cede ao pedido de Léo e aceita Almir como convidado para o jantar. Zac avisa a Mariane que continuará morando com Gui. Lázaro diz a Mariane que ela precisa ter paciência para reconquistar Zac. Almir tenta convencer Néia a reatar com ele. Diana discute com Gordo por causa do CD de Gui. Néia finge que está namorando Ramon. Luizão conta a Nelson que Glenda não pagou o dinheiro que Amanda lhe roubou. Gilda aconselha Edith a ficar de olho em Glenda. Gilda comenta com Haroldo que chamou Marisa e Romildo para jantar. Diana fica arrasada ao ver Gui cantando Sonha Comigo para Júlia.

quarta-feira, 10 de maio – Diana diz a Lázaro que está confusa. Bianca pede que Vanessa esqueça os problemas de Diana. Lázaro sugere a Diana que Mariane vá ao lançamento do CD de Gui. Gordo diz a Diana que Gui não aceitará entregar Chiara enquanto ela estiver morando com Lázaro. Almir confirma para Yasmin que Néia era sua amante. Haroldo propõe a Marisa que Romildo assuma o filho que ela está esperando. Alex manda Romildo e William despistarem Marisa. Lázaro entrega a Mariane um convite para o lançamento do CD de Gui. Glenda tenta seduzir Nelson. Romildo e William provocam um curto no apartamento de Marisa. Marisa pede a Haroldo e Gilda para ficar na casa deles. Mariane invade o palco e beija Gui.

quinta-feira, 11 de maio – Diana fica satisfeita com a atitude de Mariane, e Zac repreende a mãe. Haroldo fica constrangido com a presença de Marisa em sua casa. Nelson se surpreende quando Haroldo lhe conta que é pai do filho de Marisa. Gui fica furioso ao ver o programa de Cassiano Júnior explorando de forma negativa a imagem de Júlia. Gilda comenta com Edith que estranhou ver Haroldo colocar a mão na barriga de Marisa. Eva se propõe a ajudar Miro na preparação para ser ator. Luana diz a Edith que desconfia de que está grávida. Yasmin descobre que Zac que está saindo com outra menina. Gui rejeita a tentativa de sedução de Mariane. Gui fica chocado ao ver Lázaro e Diana juntos.

sexta-feira, 12 de maio – Lázaro promete a Diana que convencerá Mariane a provocar Gui. Gui apoia Júlia em seu novo projeto. Vanessa avisa aos pais que viajará com Bianca. Natália combina com Tom o plano para ajudar Néia com um encontro de reconciliação entre Zac e Yasmin. Diana mostra a Gordo o e-mail de uma mulher interessada em investir na gravadora. Gui expulsa Mariane de sua casa. Roberto aconselha Luana a contar a Nicolau sobre sua gravidez. Gilda pergunta a Haroldo se ele é o pai do filho de Marisa.

sábado, 13 de maio – Gilda expulsa Marisa e Haroldo de sua casa. Júlia deixa claro para Mariane que não a quer perto de Gui. Yasmin e Zac reatam o namoro. Gordo não gosta de ver Diana com Lázaro. Léo e Stefany se beijam. Gilda afirma a Edith que não perdoará Haroldo. JF garante a Lorena que Nicolau ficará feliz com a paternidade. Para desespero de Nelson, Edith e Glenda são convidadas para uma campanha publicitária de lingerie. Lázaro tem um mau pressentimento e comenta com Ramon. Diana deixa os DVDs de Laila na sala de Gordo. Léo diz a Stefany que não consegue ficar longe dela. Gui anuncia aos integrantes da banda 4.4 o convite para abrir o show de um artista internacional.

A FORÇA DO QUERER

segunda-feira, 08 de maio – Ruy esconde de Ritinha o envelope que recebeu de Cibele. Edinalva desconfia quando Biga insiste para que ela entre na empresa. Eurico exige que Silvana pague as outras prestações da bolsa que ela supostamente comprou. A secretária de Eugênio estranha a documentação de Ritinha. Caio reclama da postura de Eugênio no escritório. Edinalva conversa com Eugênio. Jeiza comanda uma operação policial e avisa a Zeca. Ruy pede para Amaro confirmar a gravidez de Cibele. Joyce manda Zu descartar as roupas de Ritinha. Edinalva mostra a foto do casamento de Ritinha para Cândida, Nazaré e Abel. Eugênio questiona Marilda sobre a paternidade de Ritinha. Simone bloqueia mais um site de apostas de Silvana e deixa a mãe furiosa. Bibi descobre que Rubinho mentiu sobre a faculdade. Jeiza se incomoda ao ver a foto do casamento de Ritinha. Irene conversa com Joyce sobre Eugênio. Um dos motoqueiros cobra dinheiro de Edinalva. Jeiza mostra a foto do casamento de Ritinha para Zeca.

terça-feira, 09 de maio – Zeca discute com Jeiza. Edinalva dá dinheiro para os motoqueiros. Bibi desconfia de Rubinho. Eurico se recusa a aceitar que a empresa pague uma pensão para Edinalva. Zeca leva flores para Jeiza. Ivana pede para Simone ajudá-la a lidar com seus conflitos. Nonato conta para uma amiga que foi expulso de casa por seu irmão. Bibi briga com uma mulher que confessa conhecer Rubinho. Simone discute com Silvana, que reclama de sua saúde para Eurico. Rubinho conta uma história para justificar sua mentira para Bibi. Ivana e Eugênio veem o vídeo da viagem de Ruy e Ritinha. Anita e Shirley comemoram o sucesso do plano contra Ruy. Eurico questiona Dita sobre a saúde de Silvana. Ruy acredita que Cibele esteja mesmo grávida. Rubinho e Bibi compram a casa de Caio. Caio vê Joyce deixar a casa de Irene. Jeiza ataca o bandido que tentou assaltá-la ao vê-lo escolher outra vítima.

quarta-feira, 10 de maio – Cândida repreende Jeiza por ter atacado o bandido que a assaltou. Zeca consegue comprar um ônibus e Abel não gosta da ideia. Jeiza desiste de insistir no divórcio de Zeca quando ele a pede em casamento. Ivana se sente estranha fazendo compras com Simone. Nonato não gosta de se ver vestido como motorista. Joyce fala para Zu que está ficando amiga de Irene. Ritinha e Ruy voltam de viagem. Eugênio fica desconfortável ao saber que Irene esteve com sua esposa. Joyce perde a paciência ao tentar conversar com Ritinha. Ruy fala com Dantas sobre a gravidez de Cibele e se preocupa ao vê-lo passar mal. Eugênio manda a secretária mentir para Irene. Dantas convence Eurico a assinar uma promoção para Cibele. Silvana perde mais um rodada no pôquer. Bibi coloca seu celular para gravar o que acontece no carro de Rubinho. Ruy conta para Joyce e Ritinha que Cibele está grávida.

quinta-feira, 11 de maio – Ritinha aceita bem a gravidez de Cibele. Eugênio não consegue falar com Joyce sobre sua amizade com Irene. Silvana paga um alto valor para um dos jogadores de pôquer, mas acaba cancelando o cheque. Ivana chora diante da psicóloga. Dandara e Nonato conversam sobre os conflitos com seus corpos. Ivana vê Cláudio com uma moça. Eugênio avisa a Ritinha que mandará seu motorista levá-la para ver a mãe. Edinalva pede para Abel ajudá-la a comprar um carro. Bibi escuta a gravação feita no carro de Rubinho com seu celular. Eugênio não atende o telefonema de Irene. Silvana foge do cobrador do jogo de pôquer. Cláudio pergunta por Ivana para Amaro. Heleninha discute com Caio por não querer brigar por seus direitos na empresa C.Garcia. Irene procura Caio no escritório para tentar encontrar Eugênio. Joyce percebe a desconfiança de Zu em relação ao filho que Ritinha espera. Ritinha e Zeca se encontram.

sexta-feira, 12 de maio – Abel e Edinalva discutem por causa de seus filhos. Ritinha faz perguntas sobre Zeca. Nazaré e Abel aconselham Zeca a se manter longe de Ritinha. Zu pede para Joyce conversar com Ivana. Simone estranha quando Dita mente para esconder Silvana. Ritinha conta que está grávida e Zeca fica abalado. Heleninha discute com Junqueira. Ritinha confessa a Bibi que ficou sensibilizada com o encontro com Zeca. Caio conta para Leila sobre o relacionamento que teve com Bibi. Jeiza sente ciúmes de Ritinha. Bibi fala de Caio para Ritinha. Caio alerta Eugênio sobre Irene. Joyce fala com a psicóloga de Ivana. O cobrador de Silvana surge na portaria do prédio dela. Zeca não gosta de ver Jeiza no bar com Alan. Edinalva e Abel saem juntos para ver o carro. Cibele volta para casa.

sábado, 13 de maio – Cibele pede para que seu retorno seja mantido em segredo. Joyce marca um encontro com Irene e Eugênio fica tenso. Ivana pensa em Cláudio. Joyce humilha Ritinha. Cibele se recusa a contar seu plano para Shirley. Abel indica um carro valioso para Edinalva. Shirley conta para Cibele que Ruy pretende lhe pagar uma pensão. Eurico demonstra seu preconceito com Nonato. Silvana leva suas joias para serem avaliadas. Rubinho avisa a Bibi que precisa viajar. Jeiza se prepara para uma grande operação policial fora do Rio de Janeiro. Joyce e Eugênio se surpreendem com Edinalva. Silvana leva o relógio do pai de Eurico para ser penhorado com suas joias. Ivana fica abalada quando Anita elogia a nova namorada de Cláudio. Simone conversa com Cláudio sobre a prima. Caio avisa que fará sua cerimônia de casamento na casa de Heleninha. Silvana consegue pagar sua dívida. Joyce afirma a Ivana que irá ajudá-la. Um mês se passa. Ritinha e Ruy passeiam juntos.

OS DIAS ERAM ASSIM

segunda-feira, 08 de maio – Renato se frustra ao constatar que não pode se comunicar com a família. Gustavo fica abalado com o estado de Padre Nuno. Renato trabalha como assistente de Hernando. Rimena se decepciona quando Renato fala de Alice. Toni faz um discurso contrariando as ideias de Arnaldo, que manda prendê-lo. Alice desmaia e é levada para o hospital. Arnaldo descobre a gravidez da filha e conta para Vitor. Laura percebe o interesse de Rimena por Renato. Alice discute com Kiki. Renato escreve uma carta para Alice. Vera sofre com a ausência de seus filhos. Arnaldo dá um ultimato em Alice. Cora incentiva Vitor a assumir o filho que Alice está esperando. Vera visita Gustavo. Renato e Rimena ficam mais próximos. Vitor pede Alice em casamento.

terça-feira, 09 de maio – Alice recusa o pedido de casamento de Vitor. Renato não consegue ligar para casa. Domingos cuida de Vera. Vitor conta para Arnaldo que pediu sua filha em casamento. Kiki enfrenta o marido para defender Alice. Rimena ajuda Renato a comprar um anel para Alice. Marcos vai à casa de Cora cobrar seu dinheiro. Arnaldo e Vitor vão a um bordel. Alice pede para se encontrar com Cátia. Kiki tenta convencer a filha a se casar com Vitor. Toni se preocupa com a demora para receber seu dinheiro. Natália se encontra com Alice no lugar de Cátia. Alice se comove com o comportamento de Vitor. Hernando sugere que Renato vá até a cidade com Rimena. Amaral obriga Gustavo a tocar violão para ele. Leon consola Maria. Rimena beija Renato. Alice aceita se casar com Vitor.

quinta-feira, 11 de maio – Vitor beija Alice. Cora finge se emocionar com o pedido de casamento do filho. Rimena leva Renato embriagado para casa e troca suas roupas. Arnaldo e Kiki comemoram a notícia do casamento de Alice e Vitor. Cora se surpreende ao encontrar Marcos em seu quarto. Amaral manda Gustavo perguntar para Vera por que ele não sofre na cadeia. Rimena beija Renato novamente, mas ele a repreende. Amaral dá notícias de Renato para Vera e exige que ela o avise quando o filho entrar em contato. Cátia impede Maria de ser presa. Vera conta a verdade para Gustavo. Marcos ameaça Cora novamente. Alice se encontra com Vera, que comenta que Gustavo ainda está preso. Vitor orienta Arnaldo a manter Gustavo preso até o dia de seu casamento. Renato entrega para Laura as cartas para Alice e Vera. Laura entrega as cartas de Renato para Toni, que as leva para Vera. Chega o dia do casamento de Alice e Vitor.

sexta-feira, 12 de maio – Alice sente-se mal antes do início da cerimônia. Rimena reclama quando Renato afirma que continuará morando na casa de Hernando com Alice. Alice se casa com Vitor. Cora vibra ao ouvir Arnaldo falar de Vitor. Amaral ameaça Gustavo e o liberta em uma estrada deserta. Alice tem um sangramento e se desespera. Hernando estranha a irritação de Rimena com Renato. Rimena se declara para Renato. Vitor leva Alice para sua casa. Gustavo volta para casa. Vera se encontra com Laura. Cora dá mais dinheiro para Marcos. Toni desiste de viajar, e Monique fica furiosa. Hernando questiona Renato sobre sua decisão de morar no alojamento do hospital. Alice comenta com Kiki que Vitor quer que ela faça um curso de fotografia fora do Brasil. Rimena convida Renato para jantar. Alice recebe alta do médico. Renato descobre que Alice se casou.

