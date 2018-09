Reta final da campanha será mais racional, diz Alckmin sobre voto antipetista

Folhapress

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou nesta quinta (20) que tirará o voto antipetista de Jair Bolsonaro (PSL) na reta final da campanha.

"Você hoje não tem voto, tem intenção de voto. A tendência do final da campanha é de mais racionalidade", argumentou em São José dos Campos (SP).

"Vamos mostrar que o Brasil não pode errar de novo, quem perde é o país. Nós vamos trabalhar muito para evitar esses dois descaminhos", disse em relação a Bolsonaro e ao PT.

"Uma parte do eleitorado, que nós respeitamos muito, está votando no Bolsonaro, achando que é para ganhar do PT, quando é o inverso. Tudo o que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno porque daí eles ganham a eleição."

O tucano voltou a criticar a proposta de recriar a CPMF de Paulo Guedes, economista do candidato do PSL.

"Não vamos criar CPMF, imposto ruim, imposto em cascata, que pega a classe média, pega o mais pobre, encarece tudo e os ricos levam dinheiro para fora, deslocam."

Localizada no Vale do Paraíba, berço eleitoral de Alckmin, São José dos Campos foi receptiva ao tucano. Entre os apoiadores que o acompanharam em caminhada pelo centro, estava a sua irmã Maria Aparecida, a Mimi, 68, e amigos de Pindamonhangaba.