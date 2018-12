Reta final de A Fazenda vai ter roça dupla, eliminação e festa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fazenda chega à reta final com algumas surpresas que deverão movimentar o programa a partir desta segunda-feira (3). No momento, cinco peões continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, e um dos finalistas será conhecido já na quinta-feira (6).

A primeira novidade será a formação de uma roça dupla nesta segunda-feira, a primeira desta décima temporada. Segundo divulgou a Record, os dois escolhidos disputarão a preferência do público, e o menos votado deixará o reality na terça-feira (4).

Na próxima quinta (6), acontecerá uma prova que definirá o primeiro finalista do programa, enquanto os outros três peões serão colocados na berlinda, sendo um deles eliminado na próxima segunda (10). Os dois que permanecerem serão finalistas.

Na terça (11), a tradicional festa final do programa acontecerá com o retorno dos participantes eliminados. As exceções devem ser as duas competidoras eliminadas: Nadja Pessoa, expulsa por agredir Caique Aguiar, e Catia Paganote, expulsa por agredir Evandro Santo. A transmissão da festa deve ocorrer no programa do dia 12.

A grande final acontecerá no dia 13, com os três finalistas assistindo pela primeira vez a tudo que passou no programa. Apenas um deles, no entanto, levará o prêmio de R$ 1,5 milhão. Os participantes eliminados também voltarão para o encerramento, que, segundo a Record, deve incluir as duas expulsas.