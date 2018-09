Reta final de disputa para o governo do Paraná tem debate mais cedo

Seis dos dez candidatos ao governo do Estado devem participar nesta sexta-feira (28) do debate da RIC-TV Record, em Curitiba. O programa de 1 hora e 45 minutos, com transmissão ao vivo, deve ocorrer entre 18 horas e 20 horas, mais cedo que os debates anteriores. Foram considerados aptos ao debate pela emissora os candidatos de coligações com pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, conforme ordena a lei eleitoral.

Dos dez candidatos, seis se enquadram e todos confirmaram presença: a governadora Cida Borghetti (PP); o deputado estadual Ratinho Junior (PSD); o deputado federal João Arruda (MDB); o ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT); o servidor público Professor Luiz Piva (PSOL); e o advogado e jornalista Ogier Buchi (PSL).

O debate da RIC terá quatro blocos e, portanto, três intervalos comerciais. Será mediado pelo jornalista Denian Couto, com perguntas feitas por jornalistas do grupo. Um deles, Marc Sousa, avalia que este debate terá importância maior para reflexão dos eleitores que ainda não decidiram o voto. “O debate da RIC inaugura a reta final das eleições. O próximo é muito perto da votação, então o eleitor tem um tempo para avaliar o posicionamento dos candidatos”, afirma.

O primeiro bloco terá uma rodada de confronto direto entre os canditos, com tema livre, no formato de pergunta, resposta, réplica e tréplica. A pergunta terá 40 segundos, a resposta 1 minuto e 30 segundos, a réplica e a tréplica, 40 segundos. Dessa maneira, cada embate terá 3 minutos 30 segundos.

Marc Sousa avalia que as novidades nas regras ampliam a liberdade dos candidatos em promover as contradições no debate. “As regras são mais flexíveis. Os candidatos podem perguntar para quem quiserem e responder mais de uma vez. Isso deixa o debate mais amplo”, defende.

Formato

O candidato João Arruda, que fará a primeira pergunta, foi escolhido por sorteio, realizado em reunião com os representantes dos partidos. Arruda escolherá para quem quer direcionar sua pergunta e será o último a responder. O segundo a perguntar será o candidato que acabou de responder e assim sucessivamente. Os candidatos não poderão fazer a pergunta para o adversário que acabou de perguntar. Cada um pergunta e responde uma única vez neste bloco. A pergunta terá 40 segundos, a resposta 1 minuto e 30 segundos, a réplica 40 segundos e a tréplica 40 segundos. No total, os candidatos vão falar por 26 minutos.

O segundo bloco terá duas rodadas de perguntas com tema livre, também com o nome de quem inicia cada série já sorteado. Começa com Buchi a primeira rodada e com Cida Borghetti a segunda. A única distinção em relação ao bloco anterior é que os candidatos terão liberdade para perguntar a quem quiserem, podendo os candidatos responderem a mais de uma pergunta.

O terceiro bloco sera composto por perguntas feitas por jornalistas do Grupo RIC. No quarto e último, os candidatos farão considerações finais.