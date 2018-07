Retificação da Declaração do Imposto de Renda

O prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda, relativo ao ano passado, encerrou-se no último dia 30. Porém, quem deixou de declarar algo ou precisa ajustar alguma informação que está incorreta, tem a possibilidade de fazer a retificação da declaração.

A retificação não gera multa para o contribuinte. Ela é apenas uma forma de poder alterar o que foi feito de errado na declaração original já transmitida à Receita Federal. Nesta nova declaração deve ser informado o recibo original da declaração já entregue. Se não houver essa informação, o programa não deixa transmitir a declaração retificadora.

Outra dúvida que gera ansiedade ao contribuinte é saber se sua declaração está correta e não gerará a “malha fina”, onde a restituição é retida ou o contribuinte é chamado para esclarecimentos adicionais da sua declaração. Isso ocorre por alguns motivos, um deles, a informação da renda está diferente do que as fontes destas rendas informaram à Receita Federal. Muito comum quando a pessoa obteve um rendimento e esqueceu de informar à Receita, e a Empresa informou esse rendimento.

Outra fonte de “malha fina” é quando o contribuinte teve gastos altos com despesas médicas. Muitas vezes em percentual de 20%, 30% ou mais dos rendimentos auferidos, isso faz com que Receita retenha essa declaração na “malha fina”, pedindo ao contribuinte que apresente os documentos relativos a essas despesas médicas. Não por estar errada a declaração, mas para uma simples verificação por parte do órgão quanto a essa declaração.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba