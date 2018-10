Retrospecto anima Palmeiras contra Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras entra em campo neste sábado (27), às 19h, no Maracanã, animado pelo bom retrospecto contra o Flamengo, seu adversário na 31ª rodada do Brasileiro.

Desde 2010, o clube sofreu apenas 2 derrotas em 15 jogos contra os cariocas. A última foi no Brasileiro de 2014, pelo placar de 4 a 2, no Rio. Desde então, foram 8 jogos entre os dois clubes, com 4 vitórias palmeirenses e 4 empates.

Faltando apenas oito jogos para o fim do torneio, o duelo entre o líder Palmeiras (com 62 pontos) e o vice-líder Flamengo (com 58) ganha status de uma final antecipada.

Se vencer, a equipe alviverde pode abrir até sete pontos para os demais concorrentes ao título, obrigando-os a tirar ao menos um ponto por rodada em média para tomar a liderança. Por outro lado, uma vitória do Flamengo em casa fará a equipe carioca chegar a 61 pontos, ficando a apenas 1 do primeiro colocado.

Apesar da derrota na última quarta para o Boca Juniors, pela Libertadores, o Palmeiras vem embalado no Nacional. O time não perde desde a 15ª rodada, quando foi batido pelo Fluminense, por 1 a 0. Depois disso, foram 15 jogos, com 12 vitórias e 3 empates.

Por outro lado, a equipe terá uma série de desfalques. Mayke, Bruno Henrique e Lucas Lima levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 contra o Ceará, na última rodada. Deyverson foi expulso e também está suspenso.

O técnico Luiz Felipe Scolari não revelou quem serão seus substitutos neste sábado.

O Flamengo vem em boa fase. São sete jogos sem perder. A última derrota aconteceu contra o Internacional, na 23ª rodada, por 2 a 1.

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior passa por uma crise com o goleiro Diego Alves, que não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras.

Os problemas começaram antes do duelo contra o Paraná, na última rodada. O camisa 1 soube que ficaria no banco de César e se recusou a viajar com o time para Curitiba.

A decisão não agradou a direção do clube rubro-negro, que irá multar o jogador em 30% do seu próximo salário.

A expectativa é que o confronto deste sábado tenha muitos gols, afinal Flamengo e Palmeiras têm os melhores ataques do Brasileiro. Os cariocas marcaram 48 gols até agora, um a mais que o time de Luiz Felipe Scolari.

Nesta sexta-feira (26), o treinador palmeirense foi absolvido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) da acusação de incitar a violência em uma declaração dada após partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em setembro, no Mineirão. O jogo ficou marcado por uma briga entre os jogadores dos dois times dentro do campo.

"Vocês vão lá domingo. Esperem sentadinhos", disse o gaúcho, na ocasião, referindo-se ao jogo que aconteceria entre as equipes no final de semana seguinte, pelo Brasileiro, na capital paulista.

Para a promotoria do tribunal, a frase incitava ódio e violência, argumento que não convenceu os auditores. A procuradoria não irá recorrer. Se fosse punido com a pena máxima, o treinador seria suspenso por dois anos.

Já o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, foi julgado também por declarações dadas em jogo contra o Cruzeiro, mas pelo Brasileiro. Depois do duelo, no Pacaembu, Mattos reclamou da arbitragem, que assinalou um pênalti contra o Palmeiras, cometido por Gómez, fora da área. Ele foi apenas advertido.

FLAMENGO

César; Pará, Léo Duarte, Réver, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro; Vitinho, Uribe. T.: Dorival Júnior

PALMEIRAS

Weverton; Gustavo Gómez, Antônio Carlos, Edu Dracena, Victor Luis; Thiago Santos, Felipe Melo, Moisés, Hyoran, Dudu; Borja. T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Maracanã

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Rafael Traci (PR)