Revelação de 'Poliana', Igor Jansen fala da legião de fãs nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Igor Jansen, 14, não lembra quantos seguidores tinha em suas redes sociais antes de entrar para o elenco da novela "As Aventuras de Poliana" (SBT). Hoje, eles passam de 1,1 milhão. Ele chegou à TV depois de ter participado do longa "O Shaolin do Sertão" (2016). No ar em quase todos os dias no papel do doce João, Jansen afirma ter certeza de que seguirá em frente com a carreira de ator.

"Já fiz cinema e foi uma experiência incrível, mas fazer novela também é muito interessante, algo que eu nunca tinha vivenciado. Gravei 'O Shaolin do Sertão' com o Halder Gomes [diretor] e o Edimilson Filho [ator] que foram as pessoas que deram essa grande chance da minha vida", conta Igor.

"E agora eu só agradeço a Iris Abravanel e o seu Reynaldo Boury", diz o ator citando a autora e o diretor da trama, respectivamente, da emissora de Silvio Santos.

Cearense de Fortaleza, Jansen teve de deixar a sua cidade e trouxe toda a sua família para morar em São Paulo. "Nunca tinha saído do Nordeste, mas achei São Paulo muita linda. Sinto muita falta é da minha praia, mas a gente toma um banho de piscina", brinca o ator.

No início das gravações, Reynaldo Boury disse que Igor seria mesmo uma revelação ao lado da protagonista Sophia Valverde, que interpreta Poliana. "Quando cheguei ao Ceará, tive que propor aos pais que se mudassem para São Paulo, e eles toparam. Igor é um grande achado, ele será a revelação da novela junto da Sophia. Anotem isso."

Cheio de fãs, ele faz questão de responder às perguntas que surgem em seu Instagram. "Moro com meus pais, sou filho único e não tenho namorada", escreveu em um dos Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas) para as fãs. "Nossa, no Instagram e nas ruas eu recebo muito o carinho dos fãs. É muito bom. E eu não ruim, não. Agora, eles fazem parte da minha família."

A rotina de gravação não atrapalha o menino, que não perde o pique nem nos bastidores. Assim como na novela, Igor Jansen canta e toca violão com destreza com os amigos. "Tenho algumas folgas, trabalhamos quase todos os dias, mas quando a gente faz o que ama, tudo fica mais fácil. Amei a experiência e quero de verdade seguir essa carreira", afirma o ator, que tem destaque em muitas cenas musicais da trama.

"Meu pai e minha mãe gostam muito de música, de tocar instrumentos e herdei isso deles. Toco violão e um pouco de outros instrumentos e adoro poder aproveitar", completa o ator mirim.

Na novela, o personagem João passa por um momento importante. No início da trama, ele fugiu do Ceará por causa do pai violento. Anos depois, ele conseguirá se reencontrar com a sua mãe Josefa (Luciana Vidal). Nos capítulos da próxima semana, eles vão começar a construir uma nova vida em São Paulo.

"Eu me identifico muito com João não só por ele ser cearense, mas também pelo jeito que ele age em suas situações. A novela está ficando muito fantástica porque tem elenco maravilhoso com quem eu posso aprender todos os dias", celebra o ator.