Revisão do carro antes de sair de viagem vale a pena

Antonio Trajano

Com o feriado prolongado muitas pessoas vão aproveitar a folga para pegar a estrada em busca de descanso e lazer. Para garantir que a viagem será apenas lazer e diversão, a dica é conferir como estão alguns itens indispensáveis para manter a segurança do veículo e de toda a família.

Freios e os fluidos do carro, condições dos pneus, pastilhas, óleo do motor, embreagem, arrefecimento, são detalhes importantes a serem verificados e não levam muito tempo, aponta o proprietário da Mega Concept Centro Automotivo, Cássio Rodrigues. “Uma rápida verificação de itens simples como prevenção vai oferecer mais segurança na viagem”, diz.