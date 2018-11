Revista de companhia aérea egípcia publica entrevista falsa com Drew Barrymore

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Uma suposta entrevista com a atriz Drew Barrymore para a companhia aérea egípcia EgyptAir viralizou nesta terça (2) depois que um passageiro compartilhou as fotos da reportagem. O texto, escrito em inglês, é assinado por Aida Tekla e leva o título "A maternidade é o papel mais importante da minha vida."

"Essa entrevista com a Drew Barrymore [...] é, humm, surreal", escreveu o americano Adam Baron, que estava em um voo para Cairo quando se deparou com o texto. Logo na introdução da reportagem é possível ler algumas frases que não parecem fazer sentido nem em inglês, nem traduzidas.

No texto consta que Barrymore teve "quase 17 relações, noivados e casamentos" e que "psicólogos acreditam que seu comportamento é natural, uma vez que que ela não teve a presença de uma figura masculina depois que seus pais se separaram quando ela tinha 9 anos."

Ao longo da entrevista também é possível ler frases com erros de gramática e concordância em inglês que traduzidos seriam algo como "eu só retomaria minha carreira quando eu sentir que minhas filhas podem depender delas mesmas".

Em nota, a assessoria de imprensa da atriz disse ao Huffton Post que Barrymore "não participou da entrevista" e que seu time está "trabalhando com o time de relações públicas da companhia aérea."

No Twitter, a companhia aérea se defendeu dizendo que "essa é uma entrevista profissional de revista, conduzida pela Dr. Aida Tekla, antiga presidente do HFPA (Hollywood Foreign Press Association) [Associação da imprensa estrangeira de Hollywood] e um dos membros votantes do Globo de Ouro."