Revista pagará multa por ter publicado fotos de topless de Kate Middleton

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça francesa confirmou nesta quarta (18) que a revista Closer deverá pagar multa a Kate Middleton por ter publicado, em dezembro de 2012, fotos da duquesa fazendo topless durante sua lua de mel com príncipe William no sul da França.

Em setembro de 2017 os diretores da revista foram condenados a uma multa de € 45 mil cada (R$ 217 mil), o valor máximo previsto por lei. Além disso, os dois fotógrafos que fizeram os cliques deveriam pagar € 10 mil cada (R$ 48 mil). A defesa da revista recorreu da decisão, que foi mantida pelo tribunal segundo a agência de notícias AFP.

Além do valor pendente, a Closer já pagou € 100 mil (R$ 483 mil) em perdas e danos ao casal real, que solicitava uma indenização de € 1,5 milhão (R$ 7,2 milhões), afirmando que houve uma "violação grave de sua privacidade."

A revista francesa foi a primeira a publicar a imagem em que Kate, sem a parte de cima do biquíni, aparece ao lado de William, à beira de uma piscina em uma luxuosa fazenda em Luberon, no sul da França. Os cliques foram feitos com uma lente teleobjetiva, que tem um grande zoom.